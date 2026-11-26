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Santiago de Chile, 26 nov (EFE).- La selección chilena de baloncesto afrontará este viernes un duelo decisivo frente a México en Santiago, por la quinta ventana del clasificatorio FIBA Américas para el Mundial de Catar 2027, con un equipo local al borde de la eliminación y un candidato a quedarse con el boleto.

El quinteto sudamericano recibirá al conjunto mexicano en el Coliseo Ismenia Pauchard Demierre, obligado a conseguir un triunfo que mantenga vivas sus opciones de clasificación ante un rival que pretende consolidarse en la disputa por uno de los siete boletos disponibles para el certamen mundial.

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La eliminatoria, que cerrará dentro de cuatro fechas, otorga seis cupos directos que corresponderán a los tres primeros clasificados de cada grupo, mientras que el último billete quedará en manos del mejor cuarto puesto entre ambas zonas, que actualmente ocupa México.

Chile atraviesa un escenario complejo en esta segunda ronda, a la que accedió por primera vez en su historia, al ocupar la sexta posición del Grupo E con 10 puntos, producto de dos victorias y seis derrotas, que lo deja al borde de la eliminación con un nuevo traspié.

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"Sabemos que estamos entre la vida y la muerte, que tenemos un partido clave con México", advirtió el coach Juan Manuel Córdoba.

La situación obliga a los chilenos a ganar todos los encuentros restantes para mantener posibilidades matemáticas, por lo que además de México debe vencer el próximo lunes a República Dominicana, que está segunda en el mismo grupo.

Serán los últimos dos partidos que disputarán de local, pues luego visitarán a Estados Unidos y México para cerrar una eliminatoria que representa la oportunidad de regresar al Mundial después de casi siete décadas, tras sus participaciones en 1950, 1954 y 1959.

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Para afrontar este desafío, Córdoba cuenta con sus refrentes en el baloncesto internacional como Sebastián Herrera en el francés Paris Basketball, Felipe Haase en el alemán Löwen Braunschweig, Ignacio Arroyo Varela en el español Insolac Caja 87, Sebastián Carrasco en el Gimnasia de Comodoro argentino.

En la otra vereda, México se juega la opción de acercarse a su segunda clasificación consecutiva a un Mundial, un hito que solo logró una vez en sus seis presentaciones: 1959, 1963, 1967, 1974 y 2023.

El seleccionado dirigido por Omar Quintero atraviesa un buen momento y se ubica en la cuarta casilla del Grupo E con 13 puntos, luego de cinco triunfo y tres derrotas, compitiendo por el último cupo con Bahamas, que está cuarta en el Grupo F con 12 enteros y un récord de 4-4.

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México llega respaldado por los dos triunfos conseguidos ante Colombia y Brasil durante la ventana de agosto pasado, con los cuales fortaleció su candidatura dentro de las clasificatorias, y luego de Chile enfrentará nuevamente a los brasileños en Sao Paulo.

"Vamos por esas dos victorias, no son plazas fáciles, pero el equipo va mentalizado. Hemos jugado bien de visita, pues cada vez que salimos tiene un enfoque diferente, la concentración sube y eso será clave", afirmó el técnico Quintero.

El equipo azteca no contará con Karim López, su principal referencia de la NBA en los Grizzlies de Memphis, pero dispone de sus referentes dentro de la competición local como Pako Cruz, Israel Gutiérrez o Paul Stoll, además de Gael Bonilla del búlgaro BC Balkan Botevgrad.

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"Después vamos a Colombia y cerramos en casa ante Chile, esperando que ahí podamos asegurar el boleto con una victoria", añadió el entrenador. EFE