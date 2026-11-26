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Kiev, 26 nov (EFE).- Corea del Norte ha suspendido el suministro de misiles balísticos a Rusia por el malestar que provocaron en Pionyang unas declaraciones recientes del viceministro de Exteriores ruso Andréi Rudenko en las que ofrecía la intervención de Moscú para rebajar la tensión entre las dos Coreas, según asegura la inteligencia militar ucraniana (GUR).

Siempre según el GUR, la ministra de Exteriores norcoreana, Choe Son-hui, dijo a finales de octubre -días después de que Rudenko hiciera esas declaraciones- que el posicionamiento del viceministro ruso era contrario al espíritu de los acuerdos que han firmado Moscú y Pionyang y anunció también una “suspensión temporal” del apoyo militar norcoreano a Rusia.

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“Según la información existente, la decisión fue tomada personalmente por el dictador norcoreano Kim Jong-un”, afirma el GUR ucraniano en un comunicado.

“Concretamente, las restricciones (en la cooperación militar) consisten en un veto al uso del espacio aéreo de la República Democrática de Corea por parte de la aviación militar de transporte rusa, así como la suspensión de los suministros de misiles balísticos KN-23 y de la próxima partida prevista de munición”, continúa la nota.

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Además, Pionyang también estaría resistiéndose a aceptar la petición rusa de que envíe hasta 50.000 soldados adicionales para apoyar a las tropas rusas que combaten contra Ucrania.

Corea del Norte ya ha enviado a Rusia miles de soldados y ha proporcionado a Moscú ingentes cantidades de munición para artillería y de misiles balísticos.

Según dijo este mes el presidente Volodímir Zelenski, Rusia recibe de Corea del Norte “decenas” de misiles balísticos todos los meses. EFE