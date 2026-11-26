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París, 26 nov (EFE).- Dos medios franceses, Le Monde y Médiapart, publican este jueves nuevos elementos de prueba sobre la atribución de escritos antisemitas al presidente de la Agrupación Nacional (RN), Jordan Bardella, mano derecha de Marine Le Pen, cuando era joven, quien niega que sean suyos y ha recurrido a la justicia.

Estos dos medios recogen una conversación completa en Facebook de 2013, que aseguran haber autentificado, de Bardella con un interlocutor del que mantienen el anonimato a petición suya y en la que el actual pretendiente a primer ministro de Francia si Le Pen gana las próximas elecciones presidenciales incluía aserciones sobre el dominio de los judíos.

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En el texto, que incluye faltas de ortografía, Bardella (que tenía entonces 18 años) señalaba entre otras cosas que "el judío debe dominar a los otros pueblos, aplastarles, robarles" y que "son los sionistas los que están a la cabeza de los bancos".

En ese mensaje Bardella explicaba que era "antisionista" porque estaba "contra el control del sionismo en Francia y a la vez contra las políticas internas y externas de Israel".

Denunciaba que en Francia los ministerios "más importantes van a personas para las que Israel y el interés bancario priman sobre los intereses franceses", y se refería a Laurent Fabius, Pierre Moscovici y Manuel Valls, en concreto, que eran en ese momento ministros del Gobierno socialista.

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El interlocutor de Bardella, según Médiapart, ha decidido ahora desvelar más textos de los que intercambió con el argumento de que no puede "dejar que Jordan mienta a toda Francia".

En una primera reacción a Le Monde, el abogado del político de extrema derecha, Pascal-Pierre Garbarini, subrayó que Bardella "rechaza categóricamente ser el autor" de esos mensajes y considera que lo que hay detrás es "una voluntad de perjudicar inaceptable".

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Sobre todo, el letrado precisó que "se reserva el derecho de iniciar todas las acciones judiciales que estime necesarias", algo que ya había hecho con anteriores revelaciones de Médiapart.

El portavoz del RN, Laurent Jacobelli, insistió este jueves en la posición de Bardella, que rechaza que se le atribuyan esos escritos y aseguró que el presidente de su partido "no tiene una onza de antisemitismo", en declaraciones al canal CNews. EFE

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