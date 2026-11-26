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Inversis ha registrado un crecimiento del 13% en sus activos bajo depositaría a cierre de septiembre de 2026 respecto al mismo período del año anterior, ha informado la entidad financiera este jueves en un comunicado.

Este avance ha sido "especialmente significativo" en el ámbito de la inversión alternativa, cuyo patrimonio depositado ha aumentado un 30%. Esta evolución refleja la confianza de sus clientes y el desarrollo de soluciones especializadas para la industria financiera, en un segmento que adquiere un protagonismo creciente para Inversis, ha asegurado la firma.

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"Nuestros crecimientos a doble dígito demuestran la confianza que las entidades financieras depositan en Inversis y en el acompañamiento que les ofrecemos en un entorno cada vez más exigente", ha afirmado el director de Depositaría de Inversis, Óscar Pino.

Dentro de la inversión alternativa destaca el incremento que ha experimentado la firma en el segmento del capital riesgo, con aumentos del 33% en patrimonio depositado y del 20% en el número de vehículos, en ambos casos con respecto a septiembre de 2025.

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El crecimiento sostenido del negocio y la mayor complejidad de los activos depositados han llevado a Inversis a intensificar su apuesta por la transformación operativa para seguir ampliando sus capacidades, manteniendo elevados estándares de calidad y seguridad del servicio.

Entre los avances realizados destaca el trabajo de los equipos de depositaría en la implantación de sistemas de alerta que permiten anticipar posibles incidencias y reforzar su seguimiento, contribuyendo a mejorar el control de las operaciones y la protección para los inversores. Esto ha permitido alcanzar mayores niveles de eficiencia y seguridad, al tiempo que facilita a los equipos concentrar sus esfuerzos en aquellas actividades en las que su conocimiento y especialización aportan mayor valor a los clientes.

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Inversis ha avanzado que está trabajando en "estrecha colaboración" con sus clientes para afrontar la transición hacia el sistema de liquidación T+1 "con las máximas garantías operativas y de seguridad".