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Ciudad de México, 25 nov (EFE).- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) exigió este miércoles una "participación más decidida" del Gobierno de México para reactivar la actividad económica, restablecer la seguridad y avanzar en la pacificación del estado de Sinaloa (noroeste), en un contexto de creciente violencia tras la captura del narcotraficante Fausto Isidro, alias "El Chapo Isidro".

A través de un comunicado, la patronal mexicana aseguró que "la violencia sigue afectando a las familias, el empleo, la inversión y la actividad productiva", por lo que "Sinaloa requiere una intervención federal prioritaria, sostenida y con resultados verificables".

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Coparmex indicó que, según datos del segundo trimestre de 2026, el estado tiene 44.000 personas ocupadas menos que hace un año. Además, alertó que la informalidad subió de 46,6 % a 49 % y la pobreza laboral de 24,6 % a 28,3 %, con una caída de 3,4 % en el ingreso laboral real por persona.

Asimismo, resaltó que hubo incrementos de 135 % en las carpetas de investigación de feminicidio, 94 % en extorsión y 50 % en robo a transportistas, con corte a octubre.

Lo anterior, argumentó, evidencia "la necesidad de contar con una Fiscalía más eficiente, garantizar la operación de los negocios y recuperar la actividad económica de Sinaloa".

La patronal sostuvo que, tras la detención de Fausto Isidro, el pasado 20 de noviembre en el municipio de Guasave, centros empresariales de esa ciudad, así como de Los Mochis, Mazatlán y Culiacán, consideran que "la seguridad y la estabilidad económica son responsabilidades prioritarias del Estado" mexicano.

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"Hacemos un llamado a los gobiernos federal, estatal y municipales a mantener y reforzar las acciones de prevención, inteligencia, investigación y proximidad policial", destacaron los representantes de las empresas locales.

Además pidieron fortalecer la Fiscalía General del Estado y las policías municipales, "con presupuesto, control de confianza e indicadores de gestión evaluados con la sociedad civil".

"Esto requiere un presupuesto extraordinario que permita atender las afectaciones a los sectores productivos, recuperar empleos, restablecer las cadenas de suministro y generar condiciones para que los negocios continúen operando y las inversiones se mantengan", subrayaron.

También exigieron que las secretarías (ministerios) del Gobierno federal "articulen una estrategia integral que impulse la recuperación de los sectores productivos, restablezca las condiciones para generar empleo e inversión y reactive el turismo".

Coparmex también anunció que presentó a la gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, un Plan de Reactivación Económica enfocado en propuestas en seguridad, Estado de Derecho y gobernanza público-privada, así como la instalación de una mesa de seguridad con participación de las autoridades federales, estatales y otros sectores.

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Sinaloa vive desde septiembre de 2024 una escalada ligada a la disputa entre Los Chapitos y Los Mayos, facciones del Cartel de Sinaloa enfrentadas tras la captura en Estados Unidos de Ismael 'El Mayo' Zambada.

A ello se suma la ola de violencia desatada tras la captura de Fausto Isidro, líder del Cartel Guasave y cercano a la facción de Los Mayos. EFE