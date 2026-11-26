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París, 26 nov (EFE).- La Justicia francesa confirmó este jueves que el actor Gérard Depardieu deberá sentarse en el banquillo de los acusados por cargos de violación y agresión sexual a la actriz Charlotte Arnould en 2018.

El intérprete, de 77 años y ya condenado en firme en otra causa por agresiones sexuales, había presentado un recurso para tratar de evitar volver a juicio, pero el Tribunal de Apelaciones de París se pronunció este jueves en su contra.

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Arnould fue la primera actriz en presentar denuncia contra Depardieu, años antes de la ristra de escándalos y acusaciones que salieron a la luz en los últimos tiempos contra el protagonista de 'Cyrano de Bergerac' (1990), quien durante años fue uno de los rostros más conocidos del cine francés. EFE