26/11/2026 Firma caligráfica del sultán Mehmed IV realizada en oro puro. CULTURA CSIC

Guardar

Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han estudiado una carta de casi tres metros desplegada y encabezada por un monograma caligráfico en oro puro del sultán otomano Mehmed IV, enviada desde Estambul a mediados del siglo XVII y custodiada durante siglos en el Archivo Histórico Nacional (AHN).

Según ha informado la entidad, la misiva forma parte de un conjunto de cinco documentos oficiales que permiten reconstruir la llegada en 1649 a la corte de Felipe IV de un emisario que aseguraba ser el embajador del sultán.

PUBLICIDAD

Esta pieza es la protagonista de la exposición 'Un tesoro recuperado: cartas árabes y otomanas del Archivo Histórico Nacional', organizada por el Instituto de Historia (IH) del CSIC junto con el AHN y abierta hasta final de año en la sede del archivo en Madrid.

El investigador del IH-CSIC y comisario de la muestra junto a Manuel Francisco López Barquero, Rubén González Cuerva, ha destacado que las piezas desmontan el tópico sobre la inexistencia de vínculos diplomáticos oficiales entre la Monarquía hispánica y el mundo islámico.

PUBLICIDAD

Las cinco cartas expuestas, remitidas entre 1649 y 1650 por el sultán Mehmed IV, el gran visir Kara Murad Pasha y ministros principales, llegaron a Madrid con las misiones del emisario Ahmed Agá y del enviado español Allegreto de Allegretti.

A partir de análisis no invasivos que ha realizado el equipo de Lucía Pereira, del Instituto de Ciencias del Patrimonio (INCIPIT-CSIC), se ha confirmado que la firma o 'tugra' de Mehmed IV, fechada en abril de 1650, está trazada en oro con contaminación de plata.

PUBLICIDAD

En el texto, el gobernante otomano responde sobre las credenciales de Ahmed Agá y ofrece "paz y reconciliación" tras más de un siglo de hostilidad en el Mediterráneo, aunque González Cuerva ha precisado que aquellas promesas no se concretaron en ningún compromiso firme por el prestigio confesional de ambos soberanos, la piratería y la influencia del dux de Venecia.

Previamente, en septiembre de 1649, Ahmed Agá había sido recibido en Madrid con honores y alojado en la calle de Alcalá debido a la incapacidad de la corte para leer el idioma de sus cartas.

Ante las sospechas, Felipe IV envió a Estambul al presbítero políglota Allegreto de Allegretti, quien regresó en 1650 con las nuevas misivas y confirmó que Ahmed Agá no era embajador imperial, sino un agente personal del gran visir en una posible maniobra de distracción sobre el asedio otomano a Creta.

PUBLICIDAD

El Consejo de Estado dio por concluidas las conversaciones y despidió al emisario con cuatro mil ducados y un caballo español gris, episodio tras el cual Madrid puso mayor cuidado en contar con un intérprete de lengua turca hasta la firma de la paz en 1782.