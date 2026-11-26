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(Actualiza con detalles sobre el proceso de retirada)

Lisboa, 26 nov (EFE).- El movimiento por el derecho a la vivienda que acampa desde el 14 de noviembre en la plaza de Restauradores, en el centro de Lisboa, negocia con la Policía Municipal las condiciones de la retirada de sus tiendas y volverá a reunirse este jueves para evaluar cuándo podría empezar a desmontarlas.

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Los organizadores explicaron en un comunicado que la Policía Municipal les comunicó el miércoles que debían retirar las tiendas para permitir la instalación de la infraestructura necesaria para las celebraciones del 1 de diciembre, cuando Portugal conmemora la restauración de su independencia en 1640.

El colectivo señaló que busca garantizar que la retirada se desarrolle de forma pacífica y que las personas sin hogar que duermen en la plaza dispongan de alternativas y de unas condiciones mínimas de seguridad.

La plaza de Restauradores es el punto de llegada del XIII Desfile Nacional de Bandas Filarmónicas, que el 1 de diciembre recorrerá la avenida da Liberdade con unos 1.800 músicos de 36 bandas.

Continuará la movilización por la crisis de la vivienda

Los organizadores aseguraron que la movilización seguirá en las calles aunque se retiren las tiendas de Restauradores y dejaron abierta la posibilidad de volver a acampar en los próximos meses.

La acampada de Lisboa comenzó el 17 de octubre en la plaza del Rossio. Los activistas desmontaron allí las tiendas ante la llegada de las borrascas Bruna y Charles y volvieron a instalarlas en Restauradores, a escasa distancia, después de que el Ayuntamiento montara el mercado navideño en el Rossio.

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Parte de los participantes pernoctaron esta semana frente a la Asamblea de la República, sede del Parlamento portugués, donde fueron debatidos y aprobados los presupuestos del Estado para 2027, que incluyen medidas que afectan al sector de la vivienda.

Según el movimiento, miles de personas se han sumado a las protestas en Lisboa en las últimas semanas y cientos han pasado la noche en alguno de los tres puntos de concentración.

Las movilizaciones comenzaron el 10 de octubre en Oporto, en el norte del país, y se extendieron a Lisboa y a otras ciudades portuguesas.

Entre sus reivindicaciones figuran la reversión de los cambios en la legislación sobre arrendamientos, límites a la compra de viviendas por fondos inmobiliarios y topes a los alquileres.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística portugués, la tasación bancaria mediana de la vivienda alcanzó en octubre un máximo de 2.282 euros por metro cuadrado en Portugal, un 12,7 % más que un año antes.

En la región de la Gran Lisboa, la mediana para los pisos se situó en 3.548 euros por metro cuadrado. EFE