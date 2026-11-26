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IFEMA MADRID y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) han firmado este jueves un convenio de colaboración para identificar y ejecutar acciones que favorezcan la consolidación de España y de Madrid como un gran 'hub' global de eventos deportivos, entre lo que se encuentra denominar a la nueva curva 2 de Madring como curva 'Dos Estrellas' en homenaje a las dos Copas del Mundo conseguidas por la selección española masculina.

Dos estrellas, dos títulos mundiales y un nuevo escenario para rendirles homenaje. La nueva curva 2 de Madring, el circuito que acogerá el Lenovo Gran Premio de España del 10 al 12 de septiembre de 2027, pasará a llamarse 'Dos Estrellas', en reconocimiento a los Mundiales conquistados por la Selección Española masculina de Fútbol en 2010 y 2026.

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La iniciativa se enmarca dentro del convenio alcanzado entre IFEMA MADRID y la RFEF está dirigido a visibilizar las fortalezas de España y de Madrid en la organización y como lugar de celebración de grandes acontecimientos deportivos internacionales, favoreciendo el desarrollo de un ecosistema empresarial que potencie y acelere esta vocación de liderazgo en el deporte de alto impacto.

El presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA MADRID, José Vicente de los Mozos, afirmó que ambas instituciones se a trabajar en "la identificación de acciones vinculadas al desarrollo y promoción de competiciones" que han demostrado su capacidad para convertirse en una potente herramienta de "dinamización de la economía y el turismo", así como de "la imagen de marca del país".

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En este sentido, se adelantó también la participación tanto del Gran Premio de España de F1 como de la RFEF en FITUR 2027, en stands consecutivos que mostrarán ante la industria internacional de los viajes la fortaleza de Madrid como sede de eventos deportivos globales.

Por su parte, la RFEF impulsará oportunidades de visibilidad y activación para el Gran Premio de España de F1 e IFEMA MADRID en el marco de sus competiciones y eventos, especialmente aquellos vinculados al Mundial de 2030, las selecciones españolas de fútbol en sus diferente categorías masculinas y femeninas, y el fútbol sala.

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Por su parte, el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, calificó de "estratégico" este acuerdo, "muy beneficioso para los intereses de ambas entidades, pero también para toda la sociedad y para la promoción de nuestro país". "La Federación española de fútbol representa este deporte con la mejor carta de presentación posible, las selecciones campeonas del Mundo en un hecho histórico sin precedentes que, además, ha logrado proyectar la mejor imagen de España a nivel mundial", agregó.

El acuerdo permitirá de este modo explorar proyectos que acerquen el fútbol y la Fórmula 1, aprovechando el alcance internacional de ambas disciplinas para dar mayor notoriedad al deporte español, a la vez que estimular su relación con los diferentes colectivos profesionales y empresariales representados en las ferias de Madrid.

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