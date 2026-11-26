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Berlín, 26 nov (EFE).- El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, defendió este jueves el derecho legítimo de Ucrania a defenderse ante Rusia, pero advirtió en contra la ampliación del conflicto a otros lugares geográficos tras el ataque reivindicado por Kiev a dos buques rusos cerca de las costas de Libia.

"La postura del Gobierno es completamente clara: estamos del lado de Ucrania, que también ejerce su derecho a la legítima defensa. Esto está consagrado en la Carta de las Naciones Unidas y sigue siendo así: Rusia ataca a Ucrania, Ucrania se defiende y, mientras se dirija contra objetivos militares, es legítimo", dijo en una rueda de prensa tras reunirse con su homólogo rumano, Dan Neculăescu.

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No obstante, añadió, ha hablado con su homólogo ucraniano, Andrí Sibiga, y le ha transmitido que, si bien Alemania apoya plenamente a Ucrania de manera solidaria, no puede "abogar por una expansión del conflicto".

"Debemos contener este conflicto, debemos evitar cualquier escalada y también debemos evitar que se ponga en peligro el tráfico marítimo y el medio ambiente (...)", señaló Wadephul, al recordar otro reciente ataque ucraniano contra un barco ruso, en esta ocasión en el golfo de Finlandia.

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"Por ello, ahora mismo también mantenemos conversaciones muy estrechas al respecto. Una vez más: el derecho de Ucrania a la legítima defensa es indiscutible y también apoyamos a Ucrania, pero advierto encarecidamente contra la ampliación también espacial de este conflicto", resumió Wadephul su postura. EFE

(foto)(vídeo)