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El primer ministro de Irak, Alí al Zaidi, ha anunciado este martes una serie de medidas destinadas a consolidar el control estatal de los yacimientos de petroleo en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, así como para reforzar el sellado de las fronteras tomando el mando de los pasos fronterizos, en medio de la investigación abierta por un presunto contrabando de petróleo a Irán, motivo alegado por las fuerzas estatales para entrar en la localidad de Jurf al Nasr, controlada por las milicias proiraníes Kataib Hezbolá.

En este sentido, la oficina del primer ministro ha confirmado el control de estas instalaciones tras ordenar a las autoridades de la región del Kurdistán iraquí que "no concedan autorizaciones de exportación de petróleo crudo ni de productos derivados del petróleo, salvo a través del Ministerio Federal de Petróleo", insistiendo en que el objetivo último es "evitar solapamientos de competencias".

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Asimismo, ha ordenado al Ministerio de Petróleo que "asuma la gestión de todos los yacimientos petrolíferos" dependientes de esta institución en las provincias de Diyala, Kirkuk, Saladino y Nínive "y que están sometidos, en materia de seguridad, a la autoridad de la región del Kurdistán iraquí".

CONTROL DE LOS PASOS FRONTERIZOS

En la misma línea, para sellar las fronteras, Al Zaidi ha ordenado transferir a la Autoridad de Puestos Fronterizos de carácter estatal "el control de todos los pasos fronterizos de la región del Kurdistán iraquí". De esta forma, las fuerzas fronterizas pasarán a "encargarse de cerrar todos los pasos fronterizos no oficiales situados a lo largo de las fronteras internacionales con los países vecinos", también en la región kurda, empezando por el cierre de "todos los caminos secundarios no oficiales".

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A partir de ahora, el Ministerio del Interior se encargará del control y la vigilancia mediante cámaras de las explotaciones petrolíferas, ha añadido la oficina Al Zaidi, que también ha confirmado un mecanismo obligatorio para regular el transporte y la circulación de productos derivados del petróleo entre provincias y a través de las fronteras, así como "tecnologías modernas para proteger y vigilar los oleoductos y los pozos petrolíferos".

Otro sistema de control será la instalación de contadores electrónicos en todos los pozos petrolíferos que se encuentren en funcionamiento en Irak, así como la puesta en marcha de espacios en los puestos de control con presencia de funcionarios del Ministerio de Petróleo, de la Policía Energética y de la Seguridad Nacional, y laboratorios en estos puestos de control para analizar los productos que se transporten hacia esas provincias.

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PURGA DE MANDATARIOS

En medio de la polémica por la supuesta trama de contrabando de petróleo, Al Zaidi ha tomado represalias contra numerosos altos cargos y funcionarios iraquíes, empezando por el director de la Autoridad de Puertos Fronterizos y puestos policiales en Kirkuk como el comandante de operaciones y el jefe de la Policía, por "no haber dado seguimiento al contrabando de productos petrolíferos".

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También ha sido destituido el comandante de la Brigada de Policía Energética, así como tres cargos inferiores, incluyendo el responsable de la división de puestos de control.

Al Zaidi ha confirmado la amonestación al director de Seguridad Nacional y al director de Inteligencia Nacional de la provincia de Kirkuk y la suspensión al director general de la Compañía Petrolera del Norte y de sus adjuntos, "a la espera de que concluya la investigación" dirigida por la sección de Integridad Federal.

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Respecto a los yacimientos en el foco de la trama, el dirigente iraquí ha confirmado auditorías sobre los contratos y mecanismos de entrega de varias refinerías, así como investigaciones a los directores y empleados de la Compañía Petrolera del Norte y sobre posibles infracciones por la falta de inspecciones técnicas en laboratorios.