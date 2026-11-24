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Viena, 24 nov (EFE).- El jefe de Gobierno húngaro, el conservador Péter Magyar, partió este martes hacia la vecina región de Transcarpacia, en el oeste de Ucrania, donde tiene previsto reunirse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Así lo anunció el propio Magyar en un mensaje publicado en redes sociales, en el que recordó que se trata de la primera vez desde 2015 que un primer ministro húngaro visita Ucrania y se encuentra con la minoría magiar residente en Transcarpacia.

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"De camino a Transcarpacia. Después de 2024, regreso ahora como primer ministro electo de Hungría junto a nuestros compatriotas húngaros", escribió el mandatario, quien sustituyó al ultranacionalista Viktor Orbán en la jefatura del Gobierno magiar tras ganar en abril las elecciones legislativas.

"Mantendré conversaciones con el presidente de Ucrania y me reuniré con la comunidad húngara. Además de ayuda humanitaria, llevo el mensaje y el apoyo del pueblo húngaro a nuestro vecino, que lleva casi cinco años sufriendo ataques (de Rusia)", añadió, avanzando que volverá a informar sobre su viaje en cuanto cruce la frontera con Ucrania.

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Magyar viaja acompañado de la ministra de Asuntos Exteriores, Anita Orbán.

Durante el mandato de Viktor Orbán, que era considerado uno de los principales aliados del Kremlin dentro de la Unión Europea, las relaciones bilaterales con Kiev atravesaron momentos de fuerte tensión.

Uno de los principales puntos de fricción fueron los derechos de los cerca de 150.000 húngaros que viven en Transcarpacia, una disputa que se zanjó finalmente el pasado mes, cuando el Parlamento ucraniano aprobó reformas legales sobre la enseñanza en la lengua materna de las minorías étnicas.

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