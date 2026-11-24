Guardar

Jerusalén, 24 nov (EFE).- El Ejército israelí investiga hasta qué punto está extendida entre sus tropas la práctica de utilizar a detenidos o civiles palestinos en operaciones militares, tanto en Gaza como en Cisjordania, en lo que los soldados describen como el 'protocolo mosquito': el uso de palestinos como escudos humanos para proteger a los uniformados.

El diario Haaretz adelantó este martes la información, confirmada a EFE por una fuente militar, de que el Ejército israelí investiga si "existía una práctica más generalizada" respecto al uso de civiles palestinos en sus operaciones, una práctica por la que se han abierto desde octubre de 2023 un total de 16 investigaciones penales: diez en Gaza y seis en Cisjordania.

PUBLICIDAD

Pese a que el uso de escudos humanos está oficialmente prohibido y es considerado ilegal por el Ejército, ningún soldado ha sido procesado por ello, indica Haaretz.

Según detalló a EFE la fuente, dichas investigaciones, para las cuales las autoridades cuentan con plena libertad para adoptar cualquier medida indagatoria, examinan "el presunto uso de personas en operaciones militares, incluida la coacción para participar en ellas".

En un comunicado difundido este martes a raíz de la información publicada por el diario, el Ejército israelí indicó que sus órdenes "prohíben el uso de civiles como escudos humanos o cualquier otro tipo de coacción para que participen en operaciones militares".

PUBLICIDAD

"Durante la guerra, las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) han abierto investigaciones penales sobre el presunto uso de detenidos y civiles en operaciones militares. Dado que estas investigaciones están en curso, no podemos proporcionar más detalles en este momento", añade la nota.

El diario Haaretz denunció el uso de palestinos como escudos humanos ya en 2024. Según informes y testimonios de soldados, las tropas obligaron a palestinos a entrar primero en túneles o a llevar puesto equipo militar en tareas de inspección de edificios que podían contener explosivos.

PUBLICIDAD

En abril de 2025, el director de la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini, denunció en X que más de 50 de sus trabajadores —entre ellos docentes y médicos— habían sido detenidos, maltratados y "utilizados como escudos humanos" desde el inicio de la guerra. EFE