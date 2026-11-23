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París, 23 nov (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, oficializó este lunes una partida de 350 millones de euros para la innovación en aeronáutica, durante una visita a las instalaciones del grupo europeo Airbus en Toulouse (sur), en la que subrayó que el objetivo es "dar visibilidad" al sector.

"Hay que seguir innovando más", dijo Macron durante un discurso informal en medio de trabajadores de Airbus en la nueva línea de producción de aviones de la familia A320, que ocupa el hangar donde se fabricaba el modelo gigante A380.

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Los 350 millones confirmados ahora, que suponen un incremento del 25 % respecto a los 278 millones de 2025, alimentarán el presupuesto del Consejo para la Investigación Aeronáutica Civil (CORAC), un organismo que coordina la investigación y la innovación del sector con participación del Estado francés y de los industriales.

La contribución pública cubre el 50 % de los proyectos, seleccionados por el CORAC, atendiendo a criterios como que responden a avances en descarbonización, de seguridad o de reducción de las dependencias del extranjero, y las empresas tienen que financiar el otro 50 % con fondos propios.

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El presidente francés, aunque por una parte felicitó a los empleados de Airbus porque la compañía ha "batido récords" en pedidos y producción (tiene 9.300 aparatos pendientes de entrega y un objetivo de entregar unos 870 en 2026) y ha "superado a los competidores", hizo hincapié en que "tenemos grandes desafíos por delante".

Se refirió a los retos que plantean para el sector de la aviación la inteligencia artificial, la descarbonización o el avión del futuro con propulsión eléctrica o de hidrógeno, y también la competencia, en particular de China.

Macron, que terminará su mandato el próximo mes de mayo tras unos comicios presidenciales en los que no puede volver a presentarse, prometió que su Gobierno va a continuar las medidas para simplificar los procedimientos administrativos para la puesta en marcha de proyectos industriales, porque para responder a la competencia internacional "hay que ir más rápido".

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Afirmó que se ha conseguido reducir el tiempo necesario para esos procedimientos de 17 a 10 meses para levantar una fábrica y dijo que se van a poner en marcha unas "zonas industriales de fuerte potencial" con el objetivo de ser "los más rápidos de Europa".

Según el Elíseo, aportaciones públicas en investigación y desarrollo (I+D) como las del CORAC tienen un efecto multiplicador, ya que por cada 1.000 millones de euros en el sector aeronáutico se generan 43.000 millones de producto interior bruto (PIB), lo que significa 14.000 millones de recaudación en impuestos, además de otros 7.000 millones de contribución fiscal de los empleados.

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Más allá de hablar de este sector, que es la joya de la corona de la industria francesa, con el mayor excedente comercial, Macron no se privó de sacar pecho por los logros de su mandato al hacer hincapié en que "hemos puesto fin a doce años de desindustrialización".

De acuerdo con los datos divulgados por el Ministerio de Economía, desde su llegada al Elíseo en 2017 se han creado cerca de 100.000 empleos industriales cuando en los 10 años anteriores se habían perdido más de 530.000.

Para el presidente francés, "es con la reindustrialización como podremos confortar este modelo social", en un momento de gran debate por las elecciones sobre su preservación o la necesidad de reformarlo teniendo en cuenta la delicada situación de las finanzas públicas, que amenaza con una posible crisis de deuda. EFE

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