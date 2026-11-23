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Pekín, 23 nov (EFE).- El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, pidió este lunes a Suiza que se oponga con medidas concretas a la independencia de Taiwán y contribuya a resolver las diferencias comerciales entre China y la Unión Europea (UE), durante una reunión con su homólogo suizo, Ignazio Cassis.

Ambos ministros celebraron en la ciudad oriental china de Nankín la quinta ronda de su diálogo estratégico bilateral, centrado en las relaciones políticas y económicas, la cooperación tecnológica y cuestiones internacionales como la guerra de Ucrania, informó hoy la Cancillería del país asiático.

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"China espera que Suiza se oponga con acciones concretas a la 'independencia de Taiwán'", afirmó Wang, quien consideró que el respeto a los intereses fundamentales de cada parte constituye la base política de las relaciones bilaterales.

Por su parte, Cassis expresó su disposición a reforzar la cooperación bilateral, según el comunicado de Pekín, que no precisó si el ministro helvético asumió algún compromiso respecto a las exigencias chinas sobre Taiwán, isla de Gobierno autónomo que China reclama como parte de su territorio.

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En el ámbito económico, Wang instó a Berna a ejercer una influencia positiva para resolver las diferencias comerciales entre China y la UE, al tiempo que pidió superar lo que calificó de "trampa narrativa" del desequilibrio comercial y gestionar las disputas mediante el diálogo.

Ambas partes acordaron acelerar los procedimientos internos para la entrada en vigor de la modernización de su acuerdo de libre comercio y ampliar la cooperación en sectores como las finanzas, la propiedad intelectual, la inteligencia artificial y las telecomunicaciones.

La petición sobre las relaciones con Bruselas da continuidad a la formulada el pasado 30 de octubre por el presidente chino, Xi Jinping, a su homólogo suizo, Guy Parmelin, durante una visita a Pekín en la que ambos presenciaron la firma del protocolo de actualización del tratado comercial.

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Suiza, que no pertenece a la UE, mantiene un acuerdo de libre comercio con China desde 2014, cuya modernización permitirá que el 99,8 % de las exportaciones suizas al mercado chino queden exentas de aranceles de forma progresiva, frente al 53,6 % que disfrutaba anteriormente de ese acceso. EFE