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Las autoridades de Ucrania han informado este lunes de que al menos tres personas han muerto y una cuarta ha resultado herida a causa de un ataque perpetrado por el Ejército de Rusia contra una clínica de Zaporiyia, parcialmente ocupada por Rusia y situada en el sureste de Ucrania.

El gobernador de Zaporiyia, Mijailo Semikin, ha lamentado lo sucedido y ha trasladado sus "más sinceras condolencias a los familias y amigos de los fallecidos". Además, ha indicado que el ataque ha provocado un incendio en la tercera planta del edificio en el que se encuentra la clínica.

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La víspera, Kiev denunció cientos de ataques contra casi 50 localidades de la citada provincia, los cuales se saldaron con la muerte de una persona y cuatro heridos.

Este ataque se produce apenas horas después de que once personas hayan perdido la vida, entre ellos un niño, en un ataque ruso con drones que provocó el derrumbe parcial de un edificio residencial de cinco plantas durante la madrugada del domingo en la localidad de Dimer, en la provincia de Kiev, donde continúan activas las labores de búsqueda y rescate.

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