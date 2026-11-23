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San Juan, 23 nov (EFE).- La Comunidad del Caribe (Caricom) expresó este lunes su decepción ante la falta de un acuerdo en la Cumbre del Clima de Antalya (COP31) que estableciera "las medidas urgentes necesarias en un momento en que el mundo se acerca a un peligroso periodo de calentamiento superior a los 1,5 grados".

"Para el Caribe, incluso superar temporalmente el umbral de 1,5 grados supone un periodo de peligro real. Cada fracción de grado importa, al igual que cada año que se permanezca por encima de ese nivel", denunció en un comunicado Caricom, una organización integrada por 15 países caribeños.

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La organización indicó que los arrecifes de coral, que sustentan la pesca y protegen las costas, "se verán sometidos a un mayor estrés térmico", y que el aumento del nivel del mar y las recurrentes inundaciones costeras pondrán "en mayor riesgo los hogares, los medios de subsistencia y el suministro de agua dulce".

"Algunas pérdidas serán irreversibles, incluso si las temperaturas globales volvieran a situarse en 1,5 grados. Limitar la magnitud y la duración de un calentamiento que supere dicho umbral exige reducciones profundas, rápidas y sostenidas de las emisiones", subrayó Caricom.

La COP31, en la que de nuevo se ausentó Estados Unidos, terminó ayer sin lograr el consenso necesario para poder sacar adelante un texto base que hubiese servido como un acuerdo global sobre cómo combatir el calentamiento global.

El abandono de los hidrocarburos -ya pactados en la COP28 de Dubái-; el aumento de la financiación climática en favor de los países en desarrollo y el impulso de la controvertida tecnología de captación de carbono fueron asuntos que encallaron las negociaciones.

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Durante las negociaciones, Caricom insistió también en que la decisión marco abordara las prioridades de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID), entre ellas un plan claro para cumplir con el compromiso de triplicar la financiación para la adaptación antes de 2035.

Además, abogó por "un acceso más sencillo y un desembolso más rápido", a fin de que los países puedan restablecer servicios esenciales y ayudar a las comunidades a recuperarse tras los desastres climáticos.

Caricom aseguró que seguirá trabajando con el fin de defender el objetivo de limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados, acelerar la reducción de las emisiones y garantizar la financiación necesaria.

Los miembros de Caricom son Antigua y Barbuda, Barbados, Bahamas, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago. EFE