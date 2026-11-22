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Turín (Italia), 22 nov (EFE).- "Lo que me han inculcado desde pequeñito es que las finales no se juegan, se ganan". Estas palabras de Carlos Alcaraz, de 2022, siguen vivas cuatro años después. Desde este domingo 'maestro', el murciano conquistó las Finales ATP ante el alemán Alexander Zverev y puso el broche a una temporada de altibajos.

Con protección en su rodilla derecha y en su muslo izquierdo, Alcaraz conquistó un torneo que faltaba en su palmarés, y se resarció de la final perdida el año pasado contra Jannik Sinner. Pero tuvo que sufrir mucho durante la campaña para llegar a este título.

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Un parón forzado e incógnita en torno a su muñeca

Comenzó dulce su 2026, con un arranque brillante. Empezó el año con una racha de 16 victorias consecutivas y ganó el Abierto de Australia remontando en la final a Novak Djokovic; completó así su colección de títulos Grand Slam, el más joven en conseguirlo. Enlazó ese éxito con el ATP 500 de Doha y certificó uno de los mejores inicios en su carrera.

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A principios de marzo acumulaba doce victorias en doce partidos y 2.500 puntos en los dos primeros meses del año. Era una apisonadora, maravilló a todo el mundo como venía haciendo en las temporadas anteriores y no parecía tener techo alguno. Pero llegó, de manera forzada, su parón.

La gran fractura de su temporada vino por la lesión en la muñeca derecha. Conmoción en el tenis. Mucha incertidumbre: ¿qué le pasa a 'Carlitos'? Una posible tenosinovitis, una lesión en el cartílago... Las teorías no tardaron en llegar, y su equipo decidió no hacer público qué le ocurría exactamente.

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El 14 de abril disputó su último partido, en el Conde Godó de Barcelona, ante el finlandés Otto Virtanen, al que derrotó para acceder a unos octavos de final de los que luego se retiró. "Intentaré estar lo más sano posible cuanto antes para los torneos que tengo en un futuro", dijo entonces.

Tardó cuatro meses y medio en volver a la competición. Pasó de uno de los mejores momentos de su carrera a tener que frenar y replantearse los meses siguientes. Como consecuencia de ese parón se perdió citas muy importantes, entre ellas Madrid, Roma, Roland Garros y Wimbledon.

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Sus rivales directos en la carrera, Jannik Sinner -de baja luego por lesión- y Zverev, aprovecharon la coyuntura, y, aunque de forma meritoria, se adjudicaron los grandes torneos. Alcaraz se refugió en una especie de ostracismo en el que nada se sabía sobre su molestia, ni cuándo iba a volver, ni cómo.

El esperado regreso sucedió en el Abierto de Estados Unidos. La expectación era máxima, y todo el mundo se preguntaba en qué nivel llegaría el de El Palmar. En Nueva York alcanzó los cuartos de final, donde cayó ante Ben Shelton en el súper tie break del quinto set: 7-6 (5), 1-6, 3-6, 6-1 y 6-7 (7).

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Aun así, ese torneo le sirvió para volver a engancharse al final de curso. La última parte del año fue la más sólida después del verano. Ganó el ATP 500 de Tokio, el ATP 500 de Viena y el Masters 1.000 de París.

Fue capaz de rehacerse. Empezó dominando, sufrió un frenazo serio por la lesión y terminó el curso con una reacción de campeón. De auténtica resiliencia. Llegó a la Copa de Maestros motivado, con hambre de ganar uno de los pocos títulos que aún faltaban en su palmarés.

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Pero volvió a golpearle un problema físico. Primero apareció con protección en su rodilla derecha. Por precaución, dijo el tenista. Luego, en su partido contra Daniil Medvedev de fase de grupos, se hizo daño en el isquiotibial de la pierna izquierda. Un 'déjà vu'. Alcaraz suspende sus entrenamientos, no se sabe lo que le pasa, se somete a pruebas médicas...

Decide continuar compitiendo después de que la resonancia magnética arrojara que podía jugar, no sin antes enviar un palo a todos los que habían conjeturado sobre lo que le ocurría. "No voy a decir lo que tengo, ya estáis vosotros para especular", dijo a los periodistas presentes en el Inalpi Arena de Turín (Italia).

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La molestia no le impidió seguir ganando, pero sí que le obligó a cambiar el planteamiento. Ante el italiano Flavio Cobolli lo hizo por la vía rápida: golpes directos, arriesgados, y limitación física para no forzar la máquina. Contra Ben Shelton en semifinales le costó un poco más.

Pero este domingo, contra el número uno, disipó todas las dudas. Tras una campaña de altibajos, Alcaraz ha vuelto.

Carlos Expósito