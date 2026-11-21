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Ginebra, 21 nov (EFE).- El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) lamentó hoy que las negociaciones internacionales para establecer controles a las armas autónomas letales no hayan desembocado en un mandato de negociación claro e inmediato para elaborar un instrumento jurídico de cumplimiento obligatorio.

"A lo largo de 2026, las preocupaciones que suscitan las armas autónomas se han agudizado. A medida que los sistemas de inteligencia artificial demuestran su potencial para actuar más allá del control de quienes los desarrollan, prueban o utilizan, no hay tiempo que perder a la hora de establecer normas internacionales claras para el desarrollo y el uso de armas autónomas", señaló la organización humanitaria.

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El CICR ha reaccionado así ante el resultado de la reunión en Ginebra de los Estados que son parte de la Convención sobre Armas Convencionales.

Tras una semana de reuniones, 128 países acordaron este sábado abrir negociaciones formales en torno a la regulación de las armas autónomas letales, pero sin establecer que el resultado será un instrumento legalmente vinculante.

Para estas negociaciones se han dado un plazo de dos años.

El CICR - que trabaja en prácticamente todos los terrenos de conflicto armado en el mundo y que observa directamente el aumento del uso de las armas autónomas en los combates - consideró que "se ha perdido una oportunidad" al no dejar claro desde el inicio que el resultado de lo que se negocie debería tener peso legal y ser aplicado de forma obligatoria.

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"Durante años, el CICR y muchas otras entidades han instado a los Estados a garantizar que los seres humanos mantengan el control sobre el uso de la fuerza y que las decisiones de vida o muerte nunca se dejen en manos de las máquinas", subrayó.

El funcionamiento de las armas autónomas letales se basa en algoritmos e inteligencia artificial, y aunque los drones son el dispositivo más conocido (con la salvedad de que no todos son armas autónomas) también existen bajo la forma de tanques, submarinos y sistemas de defensa aérea o antimisiles, entre otros.

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El presidente de la Conferencia de Examen de la Convención sobre Armas Convencionales, el embajador suizo, Julien Thoeni, anunció hoy el compromiso alcanzado y lo consideró como "un gran logro en el área del desarme".

"Esto muestra que incluso en el mundo profundamente dividido de hoy la diplomacia puede seguir ofreciendo resultados concretos. Ha sido un acuerdo de último minuto que demuestra que en tiempos difíciles Ginebra es un lugar donde el diálogo y el compromiso siguen siendo posibles", opinó.

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La gran dificultad de esta negociación ha sido el bloqueo que a lo largo de las sesiones de trabajo informales y las plenarias plantearon sobre todo Rusia, Estados Unidos e Israel, en un proceso diplomático que requería el consenso total para salir adelante.

La razón principal era justamente su oposición a que el futuro instrumento jurídico sea vinculante. EFE