13/11/2026 November 13, 2026, Inglewood, California, USA: Aday Mara #15 of the Oklahoma City Thunder during their 2026 NBA Cup game against the Los Angeles Clippers on Friday November 13, 2026 at Intuit Dome in Inglewood, California. ARIANA RUIZ/PI DEPORTES Ariana Ruiz / Zuma Press / Europa Press

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El pívot español Aday Mara completó su mejor noche en la NBA al contribuir con un 'doble-doble' de 22 puntos y 16 rebotes a la victoria de Oklahoma City Thunder ante New Orleans Pelicans (126-120), en la que el canadiense Shai Gilgeous-Alexander ejerció, con 40 tantos, como líder anotador de los locales.

En el duelo de la NBA Cup en el Paycom Center, el aragonés continuó aprovechando sus minutos en medio de la crisis de lesiones en la franquicia dirigida por Mark Daigneault, que reaccionó tras el descanso y que fue capaz de remontar 16 puntos de desventaja frente a los de Luisiana.

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Partiendo como titular, Mara batió tanto su marca de puntos como de rebotes. Anotó 22 tantos -11 de sus 15 tiros de campo-, superando los 18 que había conseguido como tope ante los Washington Wizards, y capturó 16 rebotes, mejorando los 13 frente a los Sacramento Kings. Además, ofreció dos asistencias y puso dos tapones en sus casi 29 minutos sobre la cancha.

Los Thunder, que dejan atrás la derrota frente a Atlanta Hawks, marchan octavos en la Conferencia Oeste (10-6), en posiciones de 'PlayIn', y cuentan con un balance de 2-1 en la NBA Cup.