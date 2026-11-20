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El entrenador del Villarreal CF, Íñigo Pérez, confesó este viernes que enfrentarse al FC Barcelona de Hansi Flick, el domingo en el Spotify Camp Nou, no supone "un obstáculo", sino más bien "una oportunidad" para que su equipo se muestre y sume una importante victoria en busca de la zona europea de LaLiga EA Sports.

"Las derrotas y victorias tienen el efecto que uno sabe cuál va a ser, cuando pierdes o ganas no se produce otro estímulo. Después de ganar obtuvimos una ilusión muy necesaria para nosotros. Sabemos de sobra que el Barça es el líder y el campeón de la Liga, pero siempre que hay este tipo de partidos no es un obstáculo que desdeñar, si no la oportunidad de poder mostrarnos", expresó.

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El técnico 'groguet' valoró el reto en la rueda prensa previa, preguntado en especial por Lamine Yamal. "No me gusta el debate de si es el mejor del mundo o no, pero está a la vista de quien vea el fútbol que es un jugador superlativo, diferencial, que lo que analizo es que va adaptando y añadiendo registros a su fútbol. No solo regatea, si no que también habilita de muchos maneras, es capaz de coger posiciones que antes no tomaba, de tener diferentes acciones ofensivas para que no sea previsible", dijo.

"No creo que tengamos que estar pendientes solo de él, sabiendo que es un jugador que te va hacer daño, nuestros laterales izquierdos tienen que atacarlo cada vez más fuerte. El partido pasa por defender de la manera más excelente, ya sea en cualquier altura, bloque bajo, medio o alto. Si quieres ganar, el paso uno es defender y el dos es atacar todo lo que puedas con este equipo. Hay que asumir que también te van atacar", añadió.

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Iñigo confesó que, con la calidad del Barça, el mejor planteamiento de partido es que estén lejos de su portería. "Cuanto más lejos estén de nuestra portería es mejor. Sabemos que también son buenos en las transiciones, pero estar cerca de tu área en el Camp Nou por mucho tiempo no nos sentiremos cómodos", confesó, antes de valorar su experiencia de jugar contra el Barça.

"Sobre replicar tácticas podemos hacer las que hemos hecho en el Rayo Vallecano. Tendremos que saber si es adecuado o no en función de los jugadores que tenemos. Creo que todos vamos imitando y recopilando de todo lo que hemos vivido, lo que hemos jugado, o estudiado. Con tanto análisis, habrá pocas cartas que no conozcamos el uno y del otro", afirmó, mirando al calendario. "Es vital a nivel energético y sensaciones y ver cómo desarrollamos estos cuatro encuentros. Lo que pase en este mes nos va ayudar mucho", dijo.

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"Como entrenador me adapto a las decisiones de las altas esferas. Practico la paciencia para no poder excusarme ni quejarme, y provocar una aceptación. Hemos tenido seis jugadores y es digno de elogio cómo han entrenado estos días. Si el año que viene nos toca jugar con cinco o seis jugadores, que ojalá porque eso significará que están teniendo éxito con sus selecciones, les daremos descanso y por otra parte nos la ingeniaremos", añadió sobre el parón.