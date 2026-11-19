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El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha recalcado este jueves que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, "no es su amigo" pese a la cercanía mostrada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la cumbre en la ciudad china de Shenzhen.

"No existe ninguna regla que diga que el amigo de tu amigo sea también tu amigo. Putin no es nuestro amigo", ha indicado el mandatario polaco en referencia a la histórica cumbre trilateral celebrada en China Y en la que Putin, junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de China, Xi Jinping, han acordado "entablar un diálogo para reducir los riesgos nucleares y prevenir la proliferación de armas nucleares".

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Tusk ha reafirmado en todo caso la alianza con Washington para "reforzar la seguridad de Polonia ante una posible guerra nuclear", apuntando a la posibilidad de ampliar la cooperación y fijar una base militar estadounidense estable en el país.

Otro de los líderes europeos que se han pronunciado es el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, quien ha recalcado las "expectativas bajas" de que las potencias nucleares lleguen a "resultados concretos".

"Naturalmente, existe la preocupación de que esto pueda convertirse en una nueva 'Yalta', con el mundo dividido en esferas de influencia", ha denunciado el dirigente nórdico, ante los ecos de otras citas que marcaron el devenir geopolítico mundial durante el siglo XX.

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Kristersson ha señalado así que la posición de Estocolmo pasa por "defender un orden internacional basado en normas, en el que cada nación sea libre de elegir su propio futuro".

Estas declaraciones llegan cuando líderes aliados de Ucrania se reúnen en Berlín para una cita de la Coalición de Voluntarios centrada en el apoyo a corto plazo, en los planes de seguridad posguerra y la posición europea de cara a unas futuras conversaciones.

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"La voz de Suecia en estas reuniones tiene peso por dos motivos. En primer lugar, porque formamos parte del grupo de países que más contribuyen a Ucrania, tanto en el ámbito militar como en el económico. En segundo lugar, porque en Suecia existe un consenso político muy amplio sobre esta cuestión, que trasciende las diferencias entre partidos", ha incidido el dirigente sueco.