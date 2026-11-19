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Shenzhen (China), 19 nov (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, despegó en el Air Force One este jueves rumbo a Washington tras dos días en China marcados por una nueva cumbre bilateral con el presidente chino, Xi Jinping, y una inédita trilateral a la que se sumó el ruso Vladímir Putin.

El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, despidió a Trump sobre la pista del aeropuerto de Shenzhen, acompañado de una guardia militar de honor.

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En estos dos días, Xi dispensó un trato cálido a Trump al recibirlo a los pies del avión presidencial el miércoles a su llegada a Shenzhen y posteriormente llegar a los grandes eventos de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) acompañado del estadounidense.

Trump también mostró una cercanía especial con Putin, al que llamó "amigo" con el que comparte una "gran relación". EFE

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