Guardar

Bangkok, 6 ago (EFE).- El actual líder del Gobierno militar de Birmania (Myanmar), Min Aung Hlaing, dirigía las Fuerzas Armadas cuando se cometió un genocidio contra la minoría rohinyá en 2017, según concluyó este jueves la Corte Internacional de Justicia (CIJ), mientras el general se encuentra actualmente inmerso en una campaña de legitimación internacional.

Los jueces de la CIJ concluyeron que Birmania "cometió genocidio contra el grupo rohinyá" durante la ofensiva militar de 2017 en el norte del estado de Rakáin, al oeste del país, lo que supone el primer fallo de este tribunal en el que declara a un Estado responsable de cometer genocidio.

PUBLICIDAD

La corte de la ONU se declaró este jueves "plenamente convencida" de que las fuerzas asesinaron a unos 10.000 miembros de la minoría en la ofensiva militar.

La sentencia establece la responsabilidad internacional de Birmania como Estado, pero no supone una condena penal individual de militares o dirigentes concretos. La CIJ ordena en cambio al Estado birmano investigar a todas las personas sobre las que existan sospechas razonables de haber cometido actos de genocidio, y, cuando corresponda, procesarlas y castigarlas.

PUBLICIDAD

Una tarea difícil cuando es el mismo Min Aung Hlaing, quien estaba a los mandos del poderoso Ejército durante el genocidio, el que lidera ahora un Gobierno militar tras el golpe de Estado de 2021, y quien lleva meses buscando apoyos internacionales tras autonombrarse presidente después de unas elecciones sin oposición el pasado diciembre.

Los hechos hoy juzgados por el máximo tribunal de la ONU ocurrieron cuando el país vivía una tímida transición democrática aún a la sombra del poder castrense, con Htin Kyaw como presidente y la nobel de la paz Aung San Suu Kyi como consejera de Estado. Min Aung Hlaing se situaba a los mandos del influyente Tatmadaw (Ejército birmano).

PUBLICIDAD

Nacido el 3 de julio de 1956 en la ciudad sureña de Tavoy (actual Dawei), Min Aung Hlaing ingresó en 1974 en el Ejército, donde desarrolló su carrera militar a la sombra de Than Shwe, poderoso jefe de la junta militar entre 1992 y 2011, hasta ascender a comandante en jefe en 2011.

Seis años después, la campaña militar contra la minoría musulmana rohinyá -que Birmania, de mayoría budista, no reconoce como ciudadanos del país, acusándoles de ser inmigrantes ilegales bengalíes- se saldó con al menos 10.000 muertos y la huida de más de 1,3 millones al vecino Bangladés, donde viven hacinados en los campos de refugiados de Cox's Bazar.

PUBLICIDAD

En febrero de 2021, el general encabezó el golpe militar y asumió el control de la junta que puso fin a una década de transición democrática, exacerbando el conflicto civil en el que está sumido el país desde hace años. Según expertos, apenas controla la mitad del territorio nacional.

Su trayectoria también quedó marcada por la represión desatada tras el golpe. Aunque inicialmente la sublevación se produjo sin derramamiento de sangre, en pocos días el Ejército lanzó una dura campaña de represión contra los manifestantes pacíficos que se oponían a la asonada.

PUBLICIDAD

Según los últimos datos de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP) de Birmania, más de 8.700 personas han muerto a manos de los militares y otras 15.200 continúan detenidas en cárceles del Ejército, entre ellas Suu Kyi, en su día criticada por no alzar la voz contra los ataques a los rohinyás.

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) solicitó en noviembre de 2024 una orden de arresto en contra de Min Aung Hlaing por presuntos crímenes de lesa humanidad, aunque esta todavía no ha sido emitida.

Sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea, entre otros, el general, de 70 años, también está en el punto de mira de la Justicia de países como Indonesia, Timor Oriental y Argentina, donde se han impulsado acciones judiciales por presuntos crímenes similares a los investigados en La Haya.

PUBLICIDAD

En los últimos meses, el autoproclamado presidente ha emprendido una gira por el contiene asiático, con visitas a China, India, Tailandia o Malasia, mientras la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) abogó en una cumbre anual esta semana por un acercamiento "calibrado" al país. EFE

(foto)(vídeo)