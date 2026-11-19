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Grand Theft Auto VI (GTA VI) ha dejado claro que los videojuegos están a la altura de cualquier otro estreno de la industria del entrenamiento, con una entrega que ya antes de su lanzamiento había generado más de 1.800 millones de dólares en ingresos y que con su activación ha conseguido disparar el tráfico mundial de internet un 25 por ciento.

El primer tráiler de GTA VI se publicó en diciembre de 2023 y en sus primeras 24 horas acumuló más de 93 millones de visualizaciones en YouTube, una cifra que se creció notablemente en mayo de 2025 con el segundo tráiler, que llegó a alcanzar los 475 millones de reproducciones en distintas plataformas.

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Con el primero, se batió el récord del mayor debut de vídeo no musical en YouTube, mientras que el segundo se convirtió en el mayor lanzamiento de vídeo de todos los tiempos, como llegó a apuntar RockStar Games, desarrolladora de este título.

Estas cifras fueron solo el comienzo de lo que ha dejado por el camino el lanzamiento de GTA VI, precedido por una creciente expectación que le ha llevado a alcanzar, a dos días de su llegada, unas ventas de más de 19 millones de unidades y ha obtener unos ingresos de 1.840 millones de dólares, según estimaciones de SensorTower. Es uno de los más caros, con un precio de 80 euros en la edición estándar.

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Aparte de ser uno de los mayores lanzamientos de la industria del entretenimiento, ha tenido también uno de los desarrollos más caros, con un presupuesto estimado superior a los mil millones de dólares, según datos compartidos por Bloomberg, muy por encina del de superproducciones como 'Avengers: Doomsday', estimado en unos 400 o 500 millones de dólares y del de su predecesor, GT V, de unos 265 millones de dólares.

El lanzamiento oficial se ha producido este jueves 19 de noviembre, pero de manera escalonada por zonas horarias --en España, está disponible desde la medianoche--, y ello se ha notado en el tráfico de internet global, que ha alcanzado un máximo histórico de 33,03 terabits por segundo en la red del operador DE-CIX, lo que, asegura, es un 25 por ciento superior al de una semana habitual a principios de año.

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El inicio de la precarga del juego (210 gigabytes) el pasado 10 de noviembre también dejó registros notables, con tráficos de 33,01 terabits por segundo en todo el mundo, un 20 por ciento más que en comparación con principios de año.

Minutos antes de que empezara la activación del juego, los servicios de 'streaming' llegaron a congregar a 7,91 millones de visitantes en retransmisiones en directo, según los datos de StreamCharts.

En sus momentos álgidos, Twitch reunió a 3,31 millones de personas, Youtube a 3,22 y Kick a 1,50 millones. Twitch ha confirmado que GTA VI ha superado el récord histórico de audiencia de Valorant en la plataforma, que alcanzó los 1,7 millones de espectadores simultáneos en 2020.

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EL JUEGO MÁS AMBICIOSO DE ROCKSTAR GAMES

Tras 13 años de espera, Grand Theft Auto VI está ya disponible para las consolas PS5 y Xbox Series X/S. Sigue la historia de Lucia Caminos y Jason Duval, una pareja de delincuentes que se ve envuelta en una conspiración criminal y que recorre el estado de Leonida (inspirado en Florida), cuya ciudad principal es Vice City.

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GTA VI es el título más ambicioso de Rockstar Games, cuyos detalles, mecánicas, especificaciones y posibilidades la compañía ha ido desvelando a través de varios tráileres, contenido multimedia y reportajes exclusivos de la prensa y YouTubers, con un mundo abierto que dobla en tamaño al de GTA V. Además, la meteorología tendrá un mayor protagonismo, según uno de los últimos anuncios del estudio, hecho en colaboración con The Weather Channel.

Rockstar no ha introducido microtransacciones y tampoco ha usado IA generativa en su desarrollo, con el objetivo de ofrecer una experiencia que, apenas unas horas después de que se haya comenzado a poner a disposición de los usuarios,cuenta con una puntuación de 99 sobre 100 en la plataforma de reseñas Metacritic.

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El título, además, ha conseguido colarse entre los nominados a los The Game Awards 2026, donde opta a ocho galardones, entre otros, al de Juego del Año, lo que lo convierte en el más nominado de la edición.