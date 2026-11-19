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La Reina Letizia ha inaugurado su agenda oficial de la semana presidiendo este miércoles en Madrid 'Próxima escena: de la medición al impacto' un acto organizado por la Fundación Microfinanzas BBVA en la sede de la entidad en el Palacio del Marqués de Salamanca para abordar cómo la información y los datos pueden ayudarnos a anticipar riesgos y responder a retos globales de vital importancia como la educación, la pobreza o la longevidad.

Un evento en el que, desafiando al clima lluvioso de la capital, su Majestad ha vuelto a dar una lección de estilo en clave 'work', reinventando el clásico traje sastre con dos detalles que marcan la diferencia y son pura inspiración para nuestros looks diarios para ir a la oficina. Con un abrigo de paño blanco sombre los hombros a su llegada, ha dejado todo el protagonismo de su estilismo a un chaleco negro entallado con escote pico y cierre cruzado con una fina hilera de botones, prescindiendo así de americana y sorprendiéndonos una vez más por su capacidad para seguir y hacer suyas las tendencias más 'in' de cada temporada.

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Lejos de apostar por una camisa clásica que daría más sobriedad al conjunto, Doña Letizia ha combinado su nueva prenda con una blusa blanca de estilo lady con maxi lazada al cuello y manga larga ligeramente abullonada, y pantalón de tiro alto ligeramenta acampanado al tono con el chaleco. También en negro, los que se han convertido en sus zapatos favoritos, las 'Mary Jane' modelo 'Babies Paula' de la firma francesa Sézane con doble tira de hebillas al empeine y tacón bajo cuadrado que tiene en varios colores y ya forman parte de su 'uniforme diario' de trabajo por su versatilidad y elegancia sin renunciar a la comodidad. Por último, ha completado su look con unos pendientes largos de perlas, y sus anillos más icónicos de Karen Hallam y Coreterno.

Al margen de su aplaudido estilismo, la madre de la Princesa Leonor ha vuelto a conquistarnos con su implicación en todos los actos a los que acude pronunciando un discurso en el que ha destacado "la atención que merece la inclusión financiera". "Creo que esta tarde saldremos sabiendo más, o en el mejor de los casos, confirmando lo que sospechábamos. Sabemos que la pobreza es multidimensional, que una cosa es medir y otra cosa es extraer conocimiento de los datos. Que de la pobreza a veces se sale, pero que la vulnerabilidad a menudo permanece, que la longevidad y la educación son elementos importantes de esta ecuación. Sabemos algunas cosas, pero claro es más complicado" ha expresado.

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"Hoy entenderemos lo que significa tomar decisiones para no llegar tarde, identificar indicios para actuar a tiempo y saber que con la primera mirada, si vemos los números, podemos dejarnos muchas cosas sin analizar. Se trata de anticipar para proteger mejor, de medir el impacto para que la pobreza no vuelva a estar otra vez en la vida de las personas" ha añadido.

Con una sonrisa ha explicado que "la verdad que lo estoy explicando a regular tirando a mal, pero por suerte en las próximas dos horas tendremos aquí a expertos y a los protagonistas en una en una mini conferencia, una entrevista, una pequeña conversación y una mini recreación de cómo se trabaja en el terreno para entender lo que significa y cómo ha llegado hasta aquí, el verdadero sentido de cómo ha llegado a la investigación aplicada y avanzada en la manera de dar respuesta a los riesgos que comprometen el desarrollo de los pequeños emprendedores".

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"Les voy a presentar ahora a una mujer que no sé si está bien aquí, se llama Dania Riquelme. Ahora saldrá, mira ahí está. Dania Riquelme, vive, en una zona del Golfo de Arauco, en Chile. Y como la acaban de ver en su casa vendiendo productos del hogar. Ella se dedicaba... solo eso, era una Dania reinventada. Antes, solamente pescaba y vendía esos cangrejos que van a ver ahora, que se llaman jaibas y que tienen, por cierto, muy buena pinta. Pero esa Dania que vendía productos en su casa es una Dania reinventada. Ella solo hacía esta pesca de jaibas. Pero en el 2024, varios incendios asolaron la zona del centro y sur de Chile y Dania lo perdió absolutamente. Su casa y su negocio. Gracias a la ayuda, no solo financiera, pero sobre todo también formativa de Fondo Esperanza, que es la entidad que tiene esta fundación en Chile, consiguió reconstruir su vida en todos los sentidos y diversificar su negocio. Dania Riquelme había logrado salir, abandonar la vulnerabilidad, pero había vuelto a caer en ella de un minuto a otro. Se quedó sin nada" ha relatado, afirmando que lo que necesitaba esta mujer "era esa ayuda precisa, casi quirúrgica, directa, que, como vemos, ha tenido ese impacto".

"De eso se trata hoy, de entender cómo se aplica todo ese conocimiento a tantas vidas. Pero estamos, por eso, también en el lugar adecuado, que es donde se unen las fuerzas, la voluntad, la tecnología y los recursos para que tantos millones de pequeños emprendedores no solo salgan de la pobreza, sino que consigan permanecer alejados de ella de manera permanente. Tenemos mucha suerte de estar esta tarde aquí porque vamos a saber mucho más. Así que, muchas gracias" ha concluido, arrancando los aplausos de los presentes.

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