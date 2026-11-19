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Toronto (Canadá), 18 nov (EFE).- La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) defendió este miércoles la modernización de las normas que regulan el transporte aéreo mundial para facilitar la incorporación de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial y los sistemas no tripulados, así como fomentar la competencia sin comprometer la seguridad.

Durante la tercera jornada de la VII Conferencia Mundial de Transporte Aéreo, que se celebra en Montreal (Canadá), los representantes de los países miembros alcanzaron un amplio consenso sobre la necesidad de armonizar las normativas nacionales y reforzar las instituciones aeronáuticas.

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Según informó la OACI en un comunicado, los delegados respaldaron una liberalización progresiva de los mercados aéreos, acompañada de mecanismos de supervisión que garanticen la seguridad y una competencia equilibrada entre las aerolíneas.

También reclamaron normas flexibles que permitan incorporar innovaciones tecnológicas y medidas específicas para mejorar las conexiones aéreas de regiones remotas o con escasa conectividad.

Otro asunto destacado fue la fiscalidad del transporte aéreo. Los participantes pidieron evitar la múltiple imposición y los impuestos discriminatorios, así como evaluar el impacto de las tasas sobre el precio de los billetes, la competencia y la financiación de infraestructuras.

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La conferencia también abordó la protección de los pasajeros ante cancelaciones e interrupciones del servicio, con propuestas para mejorar los mecanismos de reclamación.

La reunión, que congrega a representantes de los 193 Estados miembros de la OACI, pretende impulsar la primera gran revisión del marco económico internacional del transporte aéreo en más de una década.

En las jornadas anteriores, los participantes habían destacado la necesidad de movilizar inversiones públicas y privadas para modernizar aeropuertos y sistemas de navegación aérea.

La conferencia se celebra en un contexto de transformación del sector, marcado por la expansión de la inteligencia artificial, el desarrollo de nuevos vehículos aéreos y la creciente demanda de conexiones internacionales.

La organización prevé que el tráfico mundial aumente desde los actuales 4.600 millones de pasajeros registrados en 2024 hasta unos 12.400 millones en 2050. EFE