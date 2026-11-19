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La atleta keniana Peres Jepchirchir, actual campeona mundial de maratón y oro olímpico de la distancia en los Juegos de Tokio de 2021, ha recibido una sanción oficial de tres años de inhabilitación tras dar positivo por EPO en un control fuera de competición, según informó el miércoles la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU).

Jepchirchir, ganadora además de los maratones de Boston en 2022 y de Londres en 2024, dio positivo por esta sustancia ilegal en una muestra recogida fuera de competición en su país el pasado mes de julio y antes de su victoria en el maratón de Sídney (Australia) del mes siguiente.

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Según los resultados del análisis, la atleta de 33 años consumió EPO, una sustancia que afecta a la producción de glóbulos rojos en el cuerpo, con el objetivo de transportar más oxígeno a los músculos y aumentar la resistencia y el rendimiento.

En un primer momento, cuando la AIU la suspendió provisionalmente a en octubre, la keniana negó haberse dopado. Sin embargo, posteriormente aceptó los cargos y la descalificación de todos sus resultados en competición desde el 17 de julio, por lo que sí conservará su medalla de oro olímpica y su título mundial.

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"La atleta no ha demostrado que las infracciones de las normas antidopaje no fueran intencionadas. Por consiguiente, el período obligatorio de inelegibilidad que debe imponerse es de cuatro años.

No obstante, la norma establece que un atleta al que potencialmente se le pueda imponer un período de inelegibilidad de cuatro o más años puede beneficiarse de una reducción de un año en dicho período de inelegibilidad, siempre que admita los hechos y acepte la sanción de forma temprana", aclaró en su resolución la AIU.

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