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Devengo, 'fintech' española especializada en infraestructura de pagos cuenta a cuenta (A2A, en la jerga), ha levantado una ronda de financiación de cinco millones de euros, combinando deuda y 'equity', e incorpora a Mutua Madrileña a su accionariado, según informó la compañía en un comunicado.

Mutua Madrileña entra en la firma a través de su vehículo Mutua Ventures junto a Banco Sabadell, Bankinter, Telefónica y TheVentureCity, que han renovado su apuesta por el proyecto.

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La 'fintech' destinará la financiación captada a impulsar la expansión internacional de los pagos instantáneos cuenta a cuenta, con América Latina entre sus prioridades, y a avanzar en el desarrollo de pagos agénticos.

"El siguiente paso es que los agentes de inteligencia artificial también puedan pagar, con dinero real y con las mismas garantías que cualquier transferencia bancaria", explicó el consejero delegado y cofundador de Devengo, Fernando Cabello-Astolfi.

Devengo recibió a mediados del mes de junio la autorización para procesar pagos transfronterizos instantáneos europeos con sistemas de otros países.