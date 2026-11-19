12/11/2024 Agente de la Policía Nacional POLITICA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA GRANADA AUTONOMÍAS POLICÍA NACIONAL

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Agentes de la Policía Nacional han detenido a cuatro personas por su presunta implicación en una organización criminal dedicada a cometer estafas a través de Internet, que operaba desde Málaga y afectaba a víctimas de todo el territorio nacional.

Según ha informado el Cuerpo en una nota, la investigación comenzó el pasado mes de mayo, tras una denuncia por una estafa relacionada con la compraventa de un aparato de aire acondicionado a través de Internet.

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Las pesquisas permitieron descubrir un entramado que utilizaba técnicas de 'phishing y smishing', así como herramientas de inteligencia artificial para crear páginas web fraudulentas y obtener datos personales y bancarios de sus víctimas.

Asimismo, la Policía Nacional ha explicado que para ocultar el origen del dinero, los investigados utilizaban una empresa pantalla, cuentas bancarias de terceros, casas de apuestas y criptomonedas.

Durante la operación se practicaron tres registros domiciliarios en Málaga, donde se intervinieron numerosos artículos de lujo, productos de colección, equipos informáticos, teléfonos móviles y dinero en efectivo, con un valor conjunto superior a los 150.000 euros.

A los detenidos se les atribuyen presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales y usurpación de identidad. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.