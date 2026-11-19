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Las exportaciones acumuladas desde enero alcanzaron el billón de dólares a las 14:09 hora local (5:09 GMT), un hito que hasta ahora solo habían conseguido Alemania, Estados Unidos y China, entre 2006 y 2007, informó el Ministerio de Comercio surcoreano en un comunicado.

"El billón de dólares en exportaciones es fruto de los desafíos afrontados por varias generaciones y del esfuerzo de toda la ciudadanía", dijo el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, en una publicación en X para celebrar el hito.

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El crecimiento estuvo encabezado por los semiconductores, cuyas exportaciones alcanzaron los 396.800 millones de dólares entre enero y octubre, casi el triple de los 135.400 millones registrados en todo 2025, gracias al aumento de las inversiones de las grandes tecnológicas en infraestructura de IA y al encarecimiento de los chips de memoria.

El récord llega tras el anuncio en junio de tres grandes proyectos gubernamentales de semiconductores, inteligencia artificial (IA) física y centros de datos, que contemplan inversiones regionales de al menos 1.461 billones de wones (unos 947.000 millones de dólares), con los fabricantes de chips Samsung Electronics y SK hynix como protagonistas de la estrategia.

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El Ministerio de Comercio destacó también el crecimiento de las exportaciones de ordenadores, productos petrolíferos y barcos, así como la expansión de las ventas hacia mercados emergentes, entre ellos la India y América Latina.

Los "bienes de consumo prometedores como los cosméticos, los productos agrícolas y marinos, y los productos farmacéuticos alcanzaron máximos históricos", dijo el ministerio.

La cartera prevé que las exportaciones surcoreanas cierren 2026 en torno a los 1,17 billones de dólares.

Pese al récord, Comercio advirtió de los riesgos asociados a la volatilidad de los precios de los semiconductores y al creciente proteccionismo comercial.

En su publicación en X, el presidente Lee también se comprometió a reforzar la competitividad de las principales industrias del país, impulsar sectores de futuro como la inteligencia artificial (IA) y la biotecnología, y apoyar la expansión internacional de los cosméticos y los alimentos. EFE

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