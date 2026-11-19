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Shenzhen (China), 19 nov (EFE).- Los presidentes de Chile y Filipinas, José Antonio Kast y Ferdinand Marcos Jr., firmaron hoy el denominado Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA), convirtiendo al país andino en el primero de Latinoamérica en rubricar un pacto comercial con la nación insular asiática.

Tras año y medio de negociaciones, ambos mandatarios escenificaron la firma durante su reunión en los márgenes de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebra esta semana en la megalópolis suroriental china de Shenzhen.

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Según la Presidencia chilena, el CEPA garantizará acceso preferente para cerca del 90 % del valor de las exportaciones chilenas a Filipinas, con cerca de 10.500 categorías de productos cubiertos.

Entre ellos, destacan los bienes agropecuarios, pesqueros, forestales, químicos, metalúrgicos o minerales, con cobre, litio, molibdeno y yodo dentro de este último segmento.

Filipinas es un mercado de más de 110 millones de habitantes y un importante importador de alimentos, y este acuerdo proporcionará "reglas más predecibles" para las empresas de Chile, país que ya ha firmado pactos comerciales con otros países de la región como Tailandia, Singapur, Vietnam, Brunéi, Malasia e Indonesia.

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Las negociaciones para el CEPA concluyeron el pasado mes de julio durante una gira asiática del canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, que concluyó precisamente con una visita a Filipinas.

"La suscripción del CEPA responde a un paso más en la estrategia de diversificación de la canasta exportadora y de los destinos de los productos chilenos. Filipinas es un relevante importador de productos agrícolas y alimentarios, sectores en los que la oferta exportadora chilena tiene gran potencial de crecimiento", destacó entonces el jefe de la diplomacia del país sudamericano.

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En 2025, los intercambios comerciales entre Chile y Filipinas ascendieron a 143 millones de dólares, con alimentos -principalmente, salmones-, cartulinas o vinos entre los principales productos de exportación a la nación insular. EFE

(foto) (vídeo)