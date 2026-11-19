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Skopie, 19 nov (EFE).- El Parlamento de Serbia eligió este jueves al académico Aleksandar Cupic, de la opositora Lista de Estudiantes, ganadora de las elecciones de octubre pasado, como nuevo presidente de la Cámara, lo que lo convierte también en jefe de Estado interino hasta la elección de un nuevo presidente de la República.

Cupic, un profesor adjunto de la Facultad de Transportes y Comunicaciones de la Universidad de Belgrado, obtuvo 140 votos de los 239 diputados presentes en la sesión constituyente del Parlamento, que había comenzado hace dos días.

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En su primer intervención como nuevo presidente, el académico instó a los parlamentarios a trabajar para recuperar la dignidad de la institución y fomentar el diálogo y la cultura política en el país balcánico, dominada hasta ahora por un creciente autoritarismo del exmandatario populista nacionalista Aleksandar Vucic. EFE