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Prosegur ha lanzado HR Tech, su nueva tecnología diseñada para automatizar y optimizar la gestión de los recursos humanos en las empresas a partir del rediseño y mejora de sus procesos, mediante automatización robótica de procesos (RPA), inteligencia artificial (IA) y consultoría especializada, lo que ayudará a reducir las tareas administrativas y el riesgo de errores manuales.

La compañía de seguridad privada ha trasladado su objetivo de ofrecer una herramienta capaz de "transformar la gestión de Recursos Humanos en las empresas", un entorno caracterizado por un elevado volumen de operaciones y procesos de gestión laboral.

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Para ello, ha lanzado la tecnología HR Tech, una solución capaz de automatizar tareas administrativas, agilizar la gestión laboral y mejorar la trazabilidad y el control de los procesos, liberando así a los equipos de Recursos Humanos para dedicarse a funciones de "mayor valor añadido".

Como ha explicado Prosegur en un comunicado, esta tecnología se fundamenta en las capacidades tecnológicas que la propia compañía ha impulsado para gestionar sus propios procesos de Recursos Humanos, que cuenta con más de 180.000 empleado.

Así, la iniciativa, que combina automatización robótica de procesos, IA y consultoría especializada, se ha desarrollado de la mano de Fiabilis, la organización especializada en consultoría y optimización de costes laborales y cotizaciones a la Seguridad Social, así como con Viterbit, el sistema operativo de reclutamiento de InfoJobs, enfocado en la contratación en volumen con agentes de IA.

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Teniendo esto en cuenta, Prosegur HR Tech se estructura en dos ejes complementarios. Por un lado, la consultoría y la automatización inteligente de procesos, un sector donde Prosegur ofrece servicios para analizar, simplificar y rediseñar los flujos de trabajo de Recursos Humanos.

Así, según la compañía, mediante la tecnología RPA y la integración paulatina de IA, permite automatizar "operativas administrativas críticas", como son las contrataciones, el control del absentismo y los trámites con la seguridad social. Esto reduce al mínimo la intervención manual y mejora la trazabilidad de cada gestión.

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Por otra parte, el segundo eje se basa en un ecosistema de cuatro herramientas de desarrollo propio, diseñadas para "resolver necesidades operativas específicas". Esto incluye 'LabourTech', especializada en la gestión y análisis de riesgos en litigios laborales; 'SegurSign', que facilita la creación automática de documentos y la firma electrónica de los mismos y su trazabilidad; 'SGD', un sistema estructurado para la gestión, seguimiento y archivo documental; e 'IMIA', una solución orientada a evaluar y potenciar las competencias en IA dentro de las organizaciones.

Con todo ello, la compañía ha subrayado que se trata de una metodología de éxito ya probada, dado que la aplicación de estas tecnologías en Prosegur Iberia cuenta con "10 robots operativos todos los días del año", así como más de 100 procesos en producción, que dan soporte a más de 44.000 trabajadores en plantilla activa y 72.000 en plantilla gestionada.

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Como resultado, Prosegur ha apuntado que se han gestionado más de 1.000 remesas a la Seguridad Social en el último año, además de conseguir la automatización de de más de 30.000 registros de absentismo y la descarga o generación de más de 50.000 documentos, con una media de 1.675 trabajadores gestionados por cada profesional de Recursos Humanos.