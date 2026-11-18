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San Salvador, 18 nov (EFE).- Hace un mes la captura de cuatro soldados salvadoreños en Haití desencadenó una crisis a la que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, respondió con el envío de 2.000 militares, una misión de rescate que evolucionó a una operación contra las bandas armadas, reforzando su imagen global de dureza contra las pandillas en pleno periodo electoral en su país.

Estas son las claves de esta operación en Haití:

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1. El motivo inicial: el rescate

La operación arrancó tras la emboscada del pasado 18 de octubre, a las afueras de Puerto Príncipe, contra un vehículo en el que viajaban cuatro salvadoreños vinculados a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), respaldada por la ONU.

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Bukele anunció poco después: “Hoy hemos lanzado una operación militar para rescatarlos. Tenemos un solo objetivo: hacer que nuestros cuatro compatriotas regresen a casa vivos, sin ningún daño”. Se desconoce aún su paradero.

2. Se amplía la operación

Aunque Bukele y su vicepresidente han insistido en que la finalidad sigue siendo traer de vuelta a los cuatro desaparecidos, el despliegue tomó una dimensión mucho mayor con el envío de más de 2.000 militares salvadoreños, incluidos miembros de fuerzas especiales, vehículos blindados y apoyo aéreo.

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Además de la búsqueda, las tropas se han involucrado en operaciones para desalojar a bandas armadas de zonas de Puerto Príncipe. El propio Gobierno haitiano afirmó que esa colaboración está ayudando a “recuperar el control del territorio”, y el Consejo de Ministros de Haití ya discutió un acuerdo de cooperación con El Salvador.

3. Comentarios de Bukele sobre la operación

Sus mensajes han combinado el argumento del rescate con un discurso más amplio contra las pandillas haitianas. Entre las frases más relevantes están: “No es una invasión”, “Si acabamos con las pandillas de acá, podemos acabar con ellos”, y “Nos cuesta caro, pero hemos aprendido en nuestro propio sufrimiento: la justicia y la paz no tienen precio”.

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También llegó a calificar a las pandillas haitianas de “satánicas” y, ante las marchas de apoyo en Haití, escribió: “Nunca esperé algo así (...) Vamos a triunfar”. Muchos de sus mensajes fueron publicados en X en criollo haitiano.

4. La repercusión para Bukele

Los resultados de las operaciones lo han convertido en una figura de gran visibilidad en Haití, con manifestaciones en Puerto Príncipe y otras ciudades en las que miles de personas expresaron apoyo a Bukele, lo llamaron “liberador” y pidieron que las tropas salvadoreñas siguieran actuando contra las bandas.

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El primer ministro haitiano agradeció públicamente el apoyo salvadoreño, y desde República Dominicana se ha expresado respaldo logístico y de inteligencia, reforzando la imagen internacional de Bukele como dirigente asociado a la lucha contra las pandillas.

5. Las dudas sobre la misión

Hay dudas sobre el alcance real de la misión, bajo qué mando actúan las tropas, cómo se coordinan con la fuerza internacional existente y qué controles existen sobre el uso de la fuerza. Amnistía Internacional pidió garantías de derechos humanos y Médicos Sin Fronteras alertó de una “explosión de violencia”.

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Según dijo a EFE la socióloga Marina de Esperanza, "esta búsqueda, que ahora es una intervención militar más en Haití, pone en riesgo los derechos de los haitianos por vivir en un Estado caótico, prácticamente sin leyes y sin justicia, y definitivamente sin respeto a los derechos humanos".

6. Un contexto electoral

Bukele goza de un amplio respaldo entre los salvadoreños y de gran popularidad por su llamada "guerra" contra las pandillas en El Salvador, algo que lo posiciona como el favorito para ganar las elecciones generales de febrero de 2027 para un tercer período consecutivo.

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Su apoyo a Haití parece que ha elevado su popularidad en el exterior, aunque "esa popularidad en gran medida es gracias al tremendo aparato publicitario con el que cuenta este Gobierno, que reproduce una y otra vez que El Salvador es el país de las maravillas cuando aún persisten problemáticas sociales y económicas, por ejemplo, que dictan todo lo contrario", manifestó la experta.

"Hay que tener muy claro que las pandillas en Haití no son como las de El Salvador, por lo tanto no es correcto pensar que Bukele 'acabará' con esas pandillas tal como lo hizo acá, con 'estrategias' que básicamente son una: un régimen de excepción con detenciones masivas y sin debido proceso", subrayó. EFE

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(foto)