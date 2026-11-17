17/11/2026 Susana Uribarri en el concierto de Julio Iglesias Jr. Este lunes en Madrid EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Amiga y muy cercana a la familia Iglesias-Preysler además de representante en sus carreras profesionales de buena parte de sus miembros, Susana Uribarri no podía faltar al primero de los dos conciertos que Julio Iglesias Jr. ha ofrecido en Madrid en el marco de su gira por España con el espectáculo 'Julio Iglesias Experience', un homenaje por las canciones que han marcado su vida y la icónica carrera musical de su padre, Julio Iglesias.

"Estamos felices porque está siendo una gira espectacular. Tengo muchísimas ganas de ver el show porque no he podido verlo todavía. Y, bueno, sé que me va a encantar porque ya le he visto actuar más veces, con lo cual, pues... Además, hoy todas las entradas vendidas. Ha estado todo sold out en casi todos los sitios donde ha estado hasta ahora, y yo feliz por la parte que le toca porque se lo merece" ha expresado, desvelando que el cantante de 'De niña a mujer' está "muy orgulloso y feliz" por el éxito de su hijo.

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"Julio está muy bien. Julio está muy bien de salud, que es lo que importa" ha añadido sobre el estado del emblemático artista, al que hace mucho que no vemos públicamente.

Tampoco se ha perdido el concierto la novia de Julio, Ariadna Romero, con la que Susana ha revelado que por el momento no tiene planes de boda a pesar de que su relación, que dura ya más de tres años, está totalmente consolidada: "Ha llegado hoy de Estados Unidos, pero le ha acompañado ya en varios conciertos, luego volvió y ahora ha llegado para estar con él. Julio y Ari es como si estuvieran casados, no creo que ahora mismo, ahora empieza la gira aquí por España y sé que ya tiene pensado seguir la gira por Sudamérica y por países, también por Europa, por muchos sitios de Europa".

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Compañera de Tamara Gorro en 'Y ahora Sonsoles', la popular representante ha reccionado sin disimular su sorpresa a la ruptura de la influencer con Cayetano Rivera, una inesperada noticia que anunciaba minutos antes el programa de Atresmedia en el que ambas trabajan: "Mira, aunque no te lo creas, lo he visto justo cuando venía en el taxi y venía para el concierto y lo he visto. He visto que han comentado que... De repente vuelve, ¿no? Que esto es como un impasse. No lo sé". "Yo lo que quiero es que todo el mundo sea feliz. Si Tamara ha tomado esta decisión o la han tomado conjuntamente, no lo sé. Pero hablé con Tamara, pues justamente el sábado, pero no hablé de este tema, entonces no tenía ni idea" ha reconocido.

Sin embargo, conociendo como conoce a la de Móstoles, Susana ha afirmado que "seguro que estarán bien y de hecho, si han hecho esta pausa, la habrán hecho estando bien", adelantando que aunque no sabe si hay posibilidades de reconciliación "porque no he hablado con ella todavía y no me lo esperaba", lo más importante es "que Tamara sea feliz". "Si ahora, en este momento, prioriza a sus hijos, me parece que es maravilloso. Es que los hijos son lo mejor que tenemos, las que somos madres. Con lo cual, ¿qué voy a decir?" ha zanjado.

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