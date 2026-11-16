Moldavia veta la salida del país por cinco años al líder de Transnistria

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Moscú, 16 nov (EFE).- Las autoridades moldavas han vetado la salida del país durante cinco años del líder de la región separatista moldava de Transnistria, Vadím Krasnoselski, tras su viaje a Rusia para reunirse con el presidente ruso, Vladímir Putin.

Según informó este lunes la televisión moldava, al aterrizar en el aeropuerto de Chisinau, capital moldava, Krasnoselski recibió una notificación formal sobre la prohibición de salir del país durante el próximo lustro. Tras un interrogatorio de alrededor de cuatro horas en el aeropuerto, Krasnoselski partió rumbo a Transnistria.

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El propio Krasnoselski declinó hacer comentarios a la prensa, pero el diputado transnistrio Andréi Safónov calificó hoy, en una entrevista con la agencia rusa RIA Nóvosti, de "histéricas" las acciones de Chisinau.

El presidente del Parlamento moldavo, Igor Grosu, explicó que el veto se hará efectivo en cuanto el líder separatista intente salir del país y no descartó que se adopten otras sanciones como la incautación de fondos.

El 4 de noviembre Putin condecoró a Krasnoselski en el Kremlin "por seguir desarrollando la república a pesar de la presión externa".

El gobierno moldavo, que apoya a Ucrania desde el comienzo del conflicto, acusa al Kremlin de injerencia en sus asuntos internos, especialmente durante las elecciones al financiar a partidos que se oponen al ingreso del país en la Unión Europea.

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Chisinau rechazó este lunes la posibilidad de que el país se convierta en una federación, como habría supuestamente propuesto Moscú, según la prensa, a cambio de la retirada de las tropas rusas de la región separatista. El Kremlin también apoya a la autonomía moldava prorrusa de Gagauzia.EFE