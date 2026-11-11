La cadena chilena de 'retail' Falabella gana 601,2 millones de euros hasta septiembre, un 18% más

10/06/2025 Logo de Falabella. ESPAÑA EUROPA MADRID ECONOMIA FALABELLA

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La cadena chilena de 'retail' Falabella obtuvo un beneficio neto atribuido de 667 millones de dólares (601,2 millones de euros) en los primeros nueve meses de 2026, lo que supone un aumento del 18% respecto al mismo periodo del año previo, según ha informado este miércoles.

Los ingresos totales fueron de 10.540 millones de dólares (9.501 millones de euros), un 8,7% más, de los que 8.674 millones de dólares (7.819 millones de euros) fueron generados por la división no financiera y 1.865 millones de dólares (1.681 millones de euros) por la unidad bancaria.

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De su lado, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ascendió a 1.555 millones de dólares (1.402 millones de euros), un 11,4% más, equivalente a un margen de Ebidta del 14,8%, cuatro décimas más que doce meses antes.

Ya solo en el tercer trimestre, las ganancias de Falabella alcanzaron los 196 millones de dólares (176,7 millones de euros) y la facturación los 3.521 millones de dólares (3.174 millones de euros), un 18,3% y un 9,6% más, respectivamente.

Las áreas que mostraron un mayor dinamismo entre julio y septiembre fueron las de negocios financieros (18,4%), minorismo multiespecialista (9,3%), supermercados (9,2%), menaje del hogar (4,5%) y centros urbanos (6,5%).

"Durante un tercer trimestre exigente, demostramos la fortaleza de nuestro ecosistema físico-digital, avanzando en nuestra ambición de ser la primera elección de nuestros clientes y una plataforma atractiva para la creación de valor de largo plazo en la región para nuestros inversionistas", ha afirmado el gerente general del Grupo Falabella, Alejandro González Dale.

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