Fiscalía paraguaya pide ayuda a Luxemburgo y agencias internacionales para el caso Ueno

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Asunción, 11 nov (EFE).- La Fiscalía de Paraguay ha solicitado la cooperación de agencias internacionales y de las autoridades de Luxemburgo, donde el intervenido Ueno bank tiene una sociedad matriz, para rastrear y asegurar los bienes y activos de las empresas y personas vinculadas a la entidad bancaria.

Una de las acciones emprendidas este miércoles por el Ministerio Público fue el envío de un "exhorto formal" al Gran Ducado de Luxemburgo, para que "profundicen las investigaciones internas" y que "puedan asegurar bienes con fines posteriores de decomiso" relacionados con Ueno, dijo en una conferencia de prensa el fiscal adjunto de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán.

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La intervención de Ueno bank desembocó en una crisis que salpicó al ahora expresidente Santiago Peña, destituido en un juicio político por "mal desempeño de funciones" y quien permanece detenido en medio de la investigación por el caso y además, en la imputación de otras 27 personas de Ueno y sus empresas relacionadas, entre ellas ocho exdirectivos de la entidad.

Miguel Vázquez, fundador de Ueno bank actualmente en prisión preventiva, creó la firma U Holding S.à r.l., domiciliada en Luxemburgo, que actúa como "controlante" de ese banco a través de U Paraguay S.A., según la imputación fiscal al expresidente, que destaca, además, que su hermano Francisco Peña Palacios, habría sido accionista de la compañía europea.

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Igualmente, Doldán anunció que por primera vez Paraguay hace uso de la denominada notificación plateada de la Interpol, para buscar bienes en el extranjero vinculados a la trama de Ueno, un banco en el que se depositaron al menos 800 millones de dólares de fondos públicos, la mayoría pensionales.

Por otro lado, el funcionario informó que la Fiscalía trabaja "muy de cerca" con las autoridades de Argentina, con quienes evalúa la posibilidad de conformar comisiones mixtas de investigación, debido a que Ueno recibía servicios de empresas que operaban desde el país vecino, como Itti.

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La Fiscalía paraguaya tiene "mucha colaboración de agencias internacionales", enfatizó Doldán, entre ellos el Instituto de Gobernanza de Basilea, en Suiza, que brinda asesoría técnica enfocada a la recuperación de activos.

Doldán señaló que también han realizado solicitudes de colaboración a la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust), a la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés), con sede en Luxemburgo, y a la Asociación Iberoamericana de Ministerios Público.

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Además, el Ministerio Público está usando plataformas como la Red de Recuperación de Activos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) que permite intercambiar información entre los países, afirmó el fiscal adjunto. EFE

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