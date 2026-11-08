Policía confirma que los tres cuerpos hallados en la casa del autor del tiroteo de Cracovia eran de su familia

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La Policía Polaca ha confirmado que los tres cadáveres hallados en el domicilio del autor del tiroteo registrado este sábado en la Plaza Mayor de Cracovia corresponden a sus padres --de 53 y 52 años-- y a su hermana --de 20 años--, según ha informado el portavoz policial Andrei Fiyolek. Los tres presentaban heridas de bala y, de acuerdo con las primeras hipótesis, habrían fallecido a consecuencia de ellas.

Los cuerpos fueron encontrados durante una intervención policial desarrollada el mismo sábado por la noche en la vivienda familiar, situada en Ostrowiec Swietokrzyski, a aproximadamente dos horas en coche del noreste de Cracovia. Previamente, el primer ministro polaco, Donald Tusk, había señalado que las víctimas podrían pertenecer al entrono más cercano del sospechoso.

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EL ATACANTE, EN ESTADO CRÍTICO

El atacante, de 24 años, irrumpió alrededor de las 15.00 horas en la emblemática Plaza Mayor de Cracovia con un vehículo que circulaba a gran velocidad. Enmascarado y vestido con prendas similares a un uniforme, comenzó a disparar indiscriminadamente contra las personas que se encontraban en el lugar, lo que desató el pánico y llevó a numerosos transeúntes buscaran refugio en cafeterías, restaurantes y edificios próximos.

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El balance oficial del ataque asciende a seis fallecidos y 16 heridos, entre los que se encuentran dos agentes de Policía y el propio sospechoso, que se encuentra en "estado crítico" y está siendo intervenido quirúrgicamente. Además, varias de las personas heridas permanecen en estado grave o crítico, de acuerdo con la agencia estatal de noticias (PAP).

Entre las víctimas mortales figuran un ciudadano británico, de acuerdo con los datos difundidos por el mimo medio. Asimismo, entre los heridos hay cinco ciudadanos procedentes de Alemania, Reino Unido, Portugal, Rusia y Austria. Dos de los heridos que han sido enviados a hospitales ya han recibido el alta.

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"IDEAS RADICALES"

Las circunstancias y el móvil del ataque continúan bajo investigación. El ministro del Interior, Marcin Kierwinski, ha señalado que las primeras pesquisas apuntaban a que el sospechoso mantenía "opiniones muy radicales", si bien por el momento no se ha establecido una motivación concreta.

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"En su coche se han hallado varias armas (...). Disparó un arma automática y procedía de la localidad de Swietokrzyskie, es de nacionalidad polaca y nació en 2002", ha explicado Kierwinski.

Una de las hipótesis que se barajan es que consiguió el arma en la casa de sus propias padres, ya que su padre tenía permiso de armas. "También hay una investigación en la casa en la que vivía. Por motivos evidentes en estas operaciones participan unidades antiterroristas", ha relatado.

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El propio atacante está herido tras resultar alcanzado por disparos de los agentes antes de ser reducido. Ahora está en un hospital de Cracovia y ha sido ya sometido a una primera cirugía y ha comenzado una segunda intervención quirúrgica.

Asimismo, el ministro ha aprovechado para desmentir que hubiera varios atacantes y ha subrayado que la Policía en estos momentos no tiene motivos para creer que haya más sospechosos.

LUTO OFICIAL

Ante la gravedad de lo sucedido, el presidente polaco, Karol Nawrocki, ha firmado este sábado por la noche el decreto que establece el 8 y el 9 de noviembre como jornadas de luto nacional. La medida, que requería también la firma del jefe del Gobierno, ha sido respaldada por Tusk, quien ha anunciado que "el domingo y el lunes serán días de duelo nacional en Polonia".

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El primer ministro ha añadido que el país afrontaría conjuntamente las dos jornadas de duelo y que su oficina determinaría cómo se desarrollaría la conmemoración oficial.

El ataque ha conmocionado a Cracovia, uno de los principales destinos turísticos de Polonia, cuya Plaza Mayor, rodeada de edificios renacentistas, constituye uno de los enclaves más visitados de la ciudad.