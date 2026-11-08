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Las Palmas-Eldense, aplazado por la borrasca Bruna

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El partido de la decimotercera jornada de LaLiga Hypermotion entre la UD Las Palmas y el CD Eldense, previsto para este domingo a las 18.30 hora peninsular española en el Estadio de Gran Canaria, se ha aplazado debido al temporal que azota las Islas Canarias.

"El UD Las Palmas-CD Eldense, correspondiente a la jornada 13 de LaLiga Hypermotion, queda aplazado siguiendo instrucciones del Cabildo de Gran Canaria ante la alerta meteorológica por la borrasca Bruna. Próximamente se comunicará la nueva fecha del encuentro", señaló LaLiga en un comunicado.

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Canarias será uno de los territorios más afectados por el paso del frente, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas que podrán ir acompañadas de tormentas. La Aemet advierte de que los chubascos podrán ser fuertes e incluso muy fuertes y persistentes en las islas montañosas, donde se esperan acumulados significativos.

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