Teresa Perales: "100 medallas no es tan importante, lo es el recorrido, el cómo y lo que transmites"

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La nadadora española Teresa Perales tiene claro que "no es tan importante" el que haya alcanzado 100 medallas en grandes eventos internacionales sino "el recorrido que te lleva a ganarlas" y no esconde que para seguir en la élite durante tanto tiempo trata de buscar objetivos motivan que le "permitan contribuir" porque sabe que está "para algo" y para "cambiar miradas".

"Lo justo es no quedarse con lo más aparente que es haber ganado 28 medallas paralímpicas, las 100 en total, que eso al final no es tan importante. Lo importante creo que es el recorrido que te lleva a ganarlas, cómo las ganas, lo que haces hacia los demás, lo que transmites, los valores", confesó Teresa Perales a Europa antes de recibir el Premio a toda una Trayectoria de la Fundación MAPFRE, algo que le sirve para celebrar que "ha servido para algo" todo lo que ha hecho durante su carrera más allá de las medallas.

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La zaragozana insistió en no quedarse "solamente" con que gana medallas y "punto". "Es también qué hago después de ganarlas, para qué sirve el ganarlas, incluso fuera del ámbito deportivo. Si sólo piensas en Teresa Perales como deportista, te estás quedando solamente con una décima parte de lo que hago en mi día a día y de lo que intento cambiar", advirtió.

"Soy una persona, que me tiro la piscina siempre en todos los sentidos, que me meto en líos, que me encanta intentar cambiar las cosas y que cuando algo se puede mejorar, no miro a otro lado, sino que me pongo las pilas. Y si yo sola no puedo, que obviamente esto pasa muy a menudo, pues tengo la suerte de contar con gente fantástica a mi alrededor de la que levanto el móvil y le pide que me eche un cable y enrolo a la gente rápido. Eso es muy bonito también", subrayó.

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Sobre su estancia en la élite durante casi tres décadas, reconoce que "es algo como que lleva a la contraria a lo natural". "Se supone que conforme nos hacemos tan mayores, con 50 años, cómo puedes pensar que quieres llegar a otros Juegos, que quieres ganar medallas. En Los Ángeles cumpliré mucho más de la mitad de mi vida compitiendo, que es una barbaridad", apuntó.

"Pero es también un poco como querer salirme con la mía, de llevar un poco a la contraria también, de esa forma de ser que tengo de no dar nada por garantizado, ni bueno ni malo. Cuando las cosas son malas no me quedo con lo malo y cuando son muy buenas ya sé que no son permanentes", añadió al respecto.

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Por este motivo, trata de "buscar formas de seguir adelante y de encontrar cosas" motivantes. "Que me muevan y que me permitan contribuir a algo porque estoy aquí para algo, no estoy solo por mí, estoy por ayudar a gente, por cambiar cosas, cambiar miradas, por echar un cable. La verdad es que por vivir, es que me encanta vivir", remarcó Perales.

Sobre su gran Europeo, con cinco medallas, entre ellas oro, la aragonesa no olvida que "después" de los Juegos de Tokio "la cosa se empezó a complicar bastante" a nivel físico. "Luego, antes de París, cuando ya perdí la habilidad del brazo izquierdo, se hizo todo complicadísimo, el nadar otra otra vez solamente con el brazo derecho, cambios de categoría y al final también un reconocimiento corporal que es difícil", resaltó.

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La ganadora de 28 medallas paralímpicas tuvo que "asumir que tu vida cambia en la parte que la gente, a lo mejor, no se da cuenta tanto". "Te metes en el agua y ves que sigue nadando bien, pero en el día a día es difícil moverte solamente con un brazo y hacer cosas que antes eran mucho más sencillas, ahora se tornan mucho más difíciles. Pero es un reto y es un reto que me regala también la vida", celebró.

"ME ENCANTA HABERME REENCONTRADO UN POCO CON LA TERESA INICIAL"

Porque la nadadora no esconde que a veces se deja de "prestar atenciones a la magia de volver a hacer las cosas por primera vez". "Y eso es tan bonito", expresó con una sonrisa. "Entonces, estoy en ello. Y, claro, en el Europeo, el haber otra vez aprendido a nadar, volver a subir al podio en todas las pruebas y ese reencuentro con un poco la Teresa inicial, que era la de me tiro, gano, me tiro, gano, me tiro, gano, me encanta", se sinceró.

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Ahora, afronta un ciclo hacia Los Ángeles 2028 con "todo muy controlado de salud" y "disfrutando muchísimo". "Tengo la suerte de que soy muy consciente, además, del camino que tengo. Soy muy disfrutona en general y tengo a gente a mi alrededor que me hace disfrutar mucho", manifestó la zaragozana.

Además, no olvida que ya ha "pasado por esto" a la hora de manejar la dureza de un ciclo paralímpico. "Ya sé los días que quedan, ya sé la montaña rusa que me espera por delante. Habrá días que estaré arriba, días que estaré abajo, y tiro del recuerdo porque esto es un camino que lo he vivido tantas veces, que ahí lo bonito es vivirlo con los compañeros, con los que han entrado nuevos, con los que ya son de mi generación, que quedan muy pocos, la verdad", ahondó.

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"Pero eso, saber que en realidad que claro que quiero ganar medalla, por supuesto, pero para mí es el objetivo más importante es que quiero disfrutar del recorrido porque si no, una vez que has ganado, no te llevas más que la medalla. Y yo prefiero llevarme la experiencia", sentenció Teresa Perales.