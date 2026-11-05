Agencias

Roban mil euros a la madre de Albiol (PP) tras retirarlos de un cajero automático "para pasar el mes"

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El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha declarado que su madre, de 89 años, ha sufrido un hurto a manos de dos individuos de origen latinoamericano cuando acababa de sacar mil euros de un cajero automático.

Albiol ha denunciado en una entrevista en 'Cuatro', recogida por Europa Press, que su madre, 'Paquita', ha sufrido un robo sin violencia perpetrado por dos personas "de origen latinoamericano" mientras sacaba dinero de un cajero automático en Badalona, perdiendo en el acto los mil euros que acababa de sacar de su pensión "para pasar el mes".

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"Se le acercaron y le quitaron el monedero y le quitaron el dinero. Me parece que fueron mil euros, creo que sacó para todo el mes", ha aportado Albiol al tiempo que ha reconocido que esta práctica es común con muchas personas jubiladas.

A pesar de que el alcalde ha asegurado que siempre le recomienda a su madre no acudir sola ni sacar tanto dinero de golpe, el alcalde ha lamentado que "está acostumbrada a ello".

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