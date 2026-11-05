Los estafadores aprovechan la impaciencia por Grand Theft Auto VI con falsos accesos anticipados, descargas y malware

05/11/2026 Captura de pantalla de Grand Theft Auto VI. POLITICA GTA VI

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El lanzamiento de Grand Theft Auto VI el 19 de noviembre está provocando gran expectación entre la comunidad de jugadores, algo que están aprovechando los estafadores para sacar partido de su impaciencia con descargas anticipadas falsas, trampas de criptomonedas y 'malware' para el robo de contraseñas.

Rockstar Games no ha anunciado una beta pública ni un acceso anticipado a GTA 6, por lo que "cualquier enlace, mensaje o anuncio anticipado a ha de tratarse como un engaño", ha recordado el fundador de Power Up Gaming, Chris Mawson, quien, ante la expectación que genera el juego, ha compartido algunos consejos para evitar caer en trampas ante la llegada oficial del título el próximo 19 de noviembre.

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"Muchos estafadores pueden usar gráficos generados con Inteligencia Artificial (IA) y el estilo de Vice City para crear sitios web fraudulentos convincentes y de aspecto 'premium', con el objetivo de explotar la ansiedad de los gamers por el miedo a perderse algo", ha señalado Mawson, subrayando que "no hay una demo oficial" y que "cualquier archivo descargado es en realidad un programa de robo de información que puede acceder a las contraseñas guardadas, las 'cookies' del navegador y otra información sensible".

Otra de las estafas tiene que ver con supuestas versiones de GTA 6 a las que se accede mediante pagos con criptomonedas y un "acceso digital VIP", mientras que otras webs piden que los usuarios conecten sus monederos para una descarga que no existe fuera de los servidores internos de Rockstar.

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Al ser un juego que se lanza solo en consolas (PS5 y Xbox Series X/S), los ciberdelincuentes están aprovechando el interés de jugadores de otros dispositivos, como PC o móviles, para incitar al engaño con etiquetas como "GTA 6 PC Build" o "GTA 6 Mobile Beta", que son "claramente una estafa", advierte Mawson, al igual que sucede con los archivos falsos de instalación que ocultan archivos DLL para 'inyectarlos' sin el conocimiento del usuario.

Por último, en un tipo de ingeniería social cada vez más sofisticada, aparecen páginas de inicio de sesión de Rockstar Social Club que prácticamente pueden pasar desapercibidas como falsas y que están diseñadas para el robo de los datos de las cuentas de los usuarios.

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En este caso, Mawson recomienda verificar siempre la URL antes de introducir cualquier contraseña y recordar que GTA solo se venderá a través de las plataformas oficiales.