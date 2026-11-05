Francia asegura que no reconoce a talibanes y solo trata con ellos para deportar a afganos

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París, 5 nov (EFE).- Francia subrayó este jueves que ni reconoce ni tiene intención de reconocer al régimen de los talibanes y que si trata con ellos es en un marco "técnico", para poder expulsar a su país a los ciudadanos afganos que considera peligrosos.

El portavoz del Ministerio francés de Asuntos Exteriores, Pascal Confavreux, explicó en una conferencia de prensa que si bien se ha iniciado "un diálogo técnico" con el régimen talibán, es para expulsar a afganos que "están en Francia de forma ilegal" y que se consideran "peligrosos".

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"Es por la seguridad de los franceses", subrayó Confavreux, que añadió que esos contactos no equivalen a "un reconocimiento del régimen".

En respuesta a una pregunta sobre la supuesta creación de un grupo de trabajo designado por los talibanes que se habría instalado en el consulado de ese país en París, el portavoz francés insistió en que no hay ninguna delegación consular afgana en Francia.

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"Francia no reconoce a los talibanes y no tiene ninguna intención de hacerlo", afirmó.

Señaló que desde la salida de las fuerzas occidentales en agosto de 2021 y la toma del poder en Kabul por los talibanes, Francia ha querido mantener la ayuda humanitaria, pero dirigida "a la población afgana".

Desde entonces, esa ayuda se ha traducido, en particular, en el envío de 187 millones de euros bajo diversas formas y en la concesión de visados a 17.000 mujeres afganas.

Las dudas sobre un posible cambio de posición de Francia tienen su origen en la intervención el pasado lunes de su ministro del Interior, Laurent Nuñez ante la comisión legislativa de la Asamblea Nacional, en la que confirmó que se están llevando a cabo "discusiones técnicas" para poder expulsar a afganos, porque algunos "pueden constituir amenazas en materia de orden público".

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A partir de ahí, hubo filtraciones sobre la constitución de un grupo de trabajo bilateral en el consulado de Afganistán que podría interpretarse como una forma de reconocimiento del régimen talibán, algo que negó Confavreux: "No hay delegación consular talibán actualmente en París", mantuvo. EFE