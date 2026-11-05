Ferrovial construirá una planta de tratamiento de aguas en Texas (EEUU) por casi 480 millones de euros

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Ferrovial, a través de su filial estadounidense Webber, construirá una estación depuradora de aguas residuales (EDAR) en Mary's Creek, en Fort Worth (Texas, Estados Unidos) por 537,9 millones de dólares (unos 478,6 millones de euros, al cambio actual), según ha anunciado la compañía este jueves.

La empresa liderada por Rafael del Pino destaca que el contrato supone su mayor proyecto de infraestructura hídrica en EEUU hasta la fecha y que, cuando entre en operación, procesará más de 37,8 millones de litros de agua al día y ampliará la capacidad de tratamiento de aguas residuales de la región.

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Está previsto que las obras comiencen en noviembre de este 2026 y finalicen en el verano de 2030, estima en un comunicado.

La planta contará con tanques de homogeneización y almacenamiento de caudales punta equipados con sistemas de agitación, instalaciones de pretratamiento con desbaste de gruesos y finos y eliminación de arenas, biorreactores y sistemas avanzados de tratamiento de aguas residuales, sistemas de tratamiento de fangos, instalaciones de desodorización y los correspondientes sistemas eléctricos, de instrumentación y control, enumera.

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La estación depuradora permitirá ampliar "significativamente" la capacidad de tratamiento de aguas residuales en la zona oeste de Fort Worth y proporcionar al mismo tiempo una fuente fiable de agua regenerada para usos industriales y de riego.

Además, la compañía de infraestructuras resalta que incorporará tecnologías "avanzadas" de eliminación de nutrientes y tratamiento mediante biorreactores de membrana (MBR) y se espera que contribuya al crecimiento de la región, refuerce la garantía de suministro de agua a largo plazo y mejore la sostenibilidad de la comunidad.

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"A medida que crecen las comunidades de Texas, también aumenta la necesidad de contar con una infraestructura hídrica fiable. Estamos orgullosos de colaborar con la ciudad de Fort Worth en un proyecto que contribuirá a reforzar las infraestructuras hídricas de la región y a respaldar su crecimiento a largo plazo", afirma el consejero delegado de Ferrovial Construcción, Ignacio Gastón.