El motorola signature 27 equipa su cámara más avanzada con teleobjetivo de 200 MP y pantalla de 12.000 nits

05/11/2026 El nuevo Motorola Signature 27. POLITICA MOTOROLA

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Motorola ha presentado su nuevo 'smartphone' buque insignia Signature 27, que destaca por incorporar un diseño renovado, junto a su sistema de cámaras más avanzado con sello DXOMARK Gold Label y teleobjetivo periscópico de 200 MP con zoom de 100x, una pantalla AMOLED de hasta 12.000 nits y un alto rendimiento impulsado por el chip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

La compañía ha dado a conocer todas las novedades del nuevo integrante de la familia Signature este jueves, que ha sido diseñado para ofrecer una "experiencia premium" y el nivel "más elevado" de innovación de la firma.

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Así, el motorola signature 27 llega completamente rediseñado. Aunque mantiene su estética de materiales premium y funcionales característica de esta serie, deja de lado el módulo de cámaras cuadrado del modelo anterior, para pasar a un módulo de cámaras horizontal dividido en dos acabados: una franja de cerámica suave y otra de aluminio cepillado.

Siguiendo esta línea, cuenta con un cuerpo de aluminio con bordes contorneados y un perfil ultradelgado. Asimismo, la parte trasera está fabricada con "precisión cerámica y vidrio", y se ha presentado en la versión PANTONE Coal Smoke, con un acabado de "tejido táctico" gris inspirado en la automoción, y el PANTONE Capulet Olive, con un acabado de inspiración textil verde.

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La pantalla cuenta con un panel AMOLED Duo que alcanza los 12.000 nits de brillo máximo, por lo que es la más brillante de la firma. Esto es gracias a que está fabricada con tecnología tándem, que combina dos capas emisivas en una para ofrecer imágenes más brillantes y colores más ricos.

A ello se le suma que cuenta con una resolución de 1,5K Super HD y Dolby Vision. Además, con la calibración del color validada por PANTONE, garantiza colores y tonos fieles a la realidad, y con la tecnología de luz azul con certificación SGS ayuda a reducir la fatiga visual.

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Otro factor que ha destacado la compañía es que se trata de una pantalla ideada para ofrecer más rendimiento y durabilidad. Esto se debe a que es hasta un 34 por ciento más eficiente energéticamente y tiene una vida útil hasta "un 121 por ciento mayor que los paneles AMOLED tradicionales".

En general, Motorola ha subrayado la durabilidad del 'smartphone', ya que cuenta con un cristal Corning Gorilla Glass Ceramic 3, así como un marco de aluminio de grado aeroespacial y resistencia de grado militar. Además de certificaciones IP68 e IP69 para una mayor protección.

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SISTEMA DE CÁMARAS MÁS AVANZADO

En lo relativo a la fotografía, Motorola ha introducido su sistema de cámaras más avanzado en el motorola signature 27, que está reconocido con el sello DXOMARK Gold Label por los resultados de alta calidad de imagen profesional que ofrece.

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En concreto, la cámara se compone de un sensor principal Sony LYTIA L910 de 50 MP, que cuenta con la tecnología LOFIC, con lo que garantiza grabación de vídeo más luminosa y equilibrada, también en condiciones de luz complejas.

A ello se le suma un teleobjetivo periscópico de 200 MP con un Super Zoom de 100x impulsado por IA que, según Motorola permite capturar con precisión detalles lejanos o escenas de acción, conservando colores naurales y alta nitidez.

Finalmente, el conjunto se completa con una lente ultra gran angular tambiénde 50 MP, pensada para fotografiar paisajes extensos, grandes monumentos o fotos de grupo. Por su parte, la cámara frontal también es de 50MP y ofrece grabación en 4K.

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La cámara del Signature 27 se caracteriza además por incluir el primer sensor de acción EVS dedicado en un 'smartphone', que facilita la captura de sujetos en movimiento con claridad y precisión. Gracias a ello, ofrece la función Action Shot, que congela el movimiento "aprovechando al máximo la luz disponible para obtener imágenes nítidas y vibrantes".

Para la grabación de vídeo, incorpora el motor Video Enhancement Engine de Moroloa, que también se ayuda de la IA para optimizar de forma inteligente y en tiempo real el color, el contraste y el rango dinámico. Además, es compatible con Dolby Vision y cuenta con la estabilización electrónica de imagen de Qualcomm y el estabilizador óptico OIS para mantener la grabación estable.

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Por otra parte, se trata del primer 'smartphone' del mercado en incluir audio by Bang & Olufsen, con distintos modos de sonido y una nueva arquitectura de altavoces.

RENDIMIENTO Y BATERÍA

Todo ello está impulsado por la potencia del procesador de Qualcomm, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, con lo que asegura un alto rendimiento tanto para ejecutar juegos móviles avanzados, como para impulsar mejores experiencias de cámara, conectividad ultrarrápida y capacidades de IA.

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Este procesador se acompaña del sistema de refrigeración ArcticMesh de Motorola, que cuenta con una cámara térmica un 40 por ciento más grande que la de la generación anterior, de cara mantener más fácilmente su rendimiento durante tareas exigentes.

La batería del Signature 27, por su parte, es de Silicio de Carbono y cuenta con una capacidad de 7.000 mAh, lo que representa un aumento del 35 por ciento en comparación con la generación anterior. Además, se acompaña de carga rápida TurboPower de 90 W y carga inalámbrica de 50 W, que permite cargar al 100 por cien en hasta 80 minutos.

Respecto a la conectividad, presenta un nuevo diseño de arquitectura de seis antenas que permite descargas 5G más rápidas, velocidades WiFi hasta 2 veces superiores y compatibilidad con WiFi 8.

EXPERIENCIA DE SISTEMA CON IA

Para su funcionamiento, el motorola signature 27 está basado en Android 17 y asegura siete años de actualizaciones del sistema operativo y siete años de actualizaciones de seguridad.

Igualmente, la compañía ha subrayado que integra experiencias impulsadas por la IA de Google Gemini, pensadas para entender el contexto de uso del dispositivo, impulsar la creatividad y ayudar a la toma de decisiones. Esto se traduce en experiencias más intuitivas en las aplicaciones y uso diario.

Entre estas capacidades de IA, Motorola ha destacado la asistencia en tareas de varios pasos, con la que Gemini podrá encargarse de tareas complejas en nombre del usuario, como reservar un trayecto o preparar un pedido de una lista de compra, sin necesidad de alternar entre 'apps'.

También dispone de 'Rambler', una función que convierte el habla natural en mensajes escritos con una redacción cuidada. Así, permite que los usuarios se expresen con naturalidad, pero en el texto, elimina las muletillas, corrige repeticiones u organiza las ideas en párrafos.

Con la herramienta 'Create My Widget', los usuarios podrán crear 'widgets' personalizados simplemente describiendo lo que quieren ver adaptado a sus necesidades. Finalmente, con Sign-to-Text, los usuarios podrán traducir en tiempo real la lengua de signos americana (ASL) a inglés escrito con la cámara frontal del dispositivo.

Todas estas experiencias se unen a las ya disponibles con Google Gemini, como Gemini Omni para editar vídeos o Lyria para generar bandas sonoras a partir de indicaciones sencillas.

Por su parte, el dispositivo incorpora igualmente Motorola Qira, un sistema de IA integrado que conecta y mejora las experiencias entre dispositivos compatibles.

En cuanto a la seguridad, integra la tecnología ThinkShield de Motorola, que garantiza la privacidad de los usuarios desde la fábrica hasta el 'smartphone' y, con Moto Secure, permite reunir en un único espacio la gestión de los ajustes de privacidad y seguridad.

Motorola también ha detallado que el Signature 27 será el primer dispositivo de la compañía compatible con el sistema operativo GrapheneOS, diseñado de forma reforzada en seguridad móvil y de código abierto basado en el Android Open Source Project.

Con todo, el nuevo motorola signature 27 estará disponible próximamente por 1.899 euros.