Cinco muertos y 13 heridos en región rusa de Bélgorod por ataques ucranianos en un día

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Moscú, 5 nov (EFE).- Cinco personas murieron y otras 13 resultaron heridas el miércoles en la región fronteriza rusa de Bélgorod por ataques de Kiev con artillería y drones, informaron hoy las autoridades locales.

Según escribió en redes sociales el gobernador local, Alexandr Shuváev, entre los fallecidos hay un menor.

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Shuváev precisó que la región de Bélgorod, una de las más afectadas por la guerra en Ucrania, fue atacada ayer en 152 ocasiones.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó, por su parte, sobre el derribo durante la noche pasada de 496 drones enemigos, parte de ellos en Bélgorod y la región de Moscú.

Según los cálculos de medios rusos, los ataques ucranianos en Bélgorod dejaron 37 muertos en septiembre, 60 muertos en agosto y 46, en julio.EFE