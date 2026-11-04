Lituania deporta a tres ucranianos sospechosos de trabajar para servicios de Inteligencia "hostiles"

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Las autoridades de Lituania han anunciado este miércoles la deportación de tres ciudadanos ucranianos sospechosos de trabajar para servicios de Inteligencia "hostiles" debido a que son considerados como "una amenaza a la seguridad nacional", sin especificar qué país estaría detrás de estas actividades.

Los servicios de Inteligencia lituanos han señalado en un comunicado publicado en redes sociales que los permisos de residencia de estas personas "han sido revocados" y ha afirmado que sobre todos ellos pesará una prohibición de entrada al país durante un periodo de cinco años.

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Así, ha reseñado que todos ellos "llevaron a cabo una serie de tareas encargadas por servicios de Inteligencia hostiles a cambio de una suma de dinero", al tiempo que ha manifestado que fueron reclutados a través de redes sociales, motivo por el que ha alertado del uso de estos canales para estas actividades.

"Este método es muy eficaz, ya que resulta fácil de implementar, llega a un amplio espectro de posibles agentes y requiere recursos mínimos", ha argumentado, antes de agregar que los servicios de Inteligencia "hostiles" trasladan así "todos los riesgos, incluidas las posibles consecuencias de las acciones realizadas, a los individuos que ejecutan las tareas, sin mostrar consideración alguna por su seguridad".

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Por ello, ha pedido a los ciudadanos y residentes en Lituania "que hayan recibido propuestas de colaboración o se hayan visto involucrados en las actividades de servicios de Inteligencia hostiles" que se pongan en contacto con las autoridades y "se acojan a la disposición legal que permite la exención de responsabilidad penal".

Lituania, firme aliado de Ucrania en el marco de la invasión desatada por Rusia en febrero de 2022, comparte frontera con el exclave ruso de Kalinigrado y con Bielorrusia, que mantiene buenas relaciones con Moscú.