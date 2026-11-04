Detenido un varón por falsificar documentos para empadronar a 32 inmigrantes en cuatro viviendas de Albacete

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La Policía Nacional ha detenido en Albacete a un varón por falsificar contratos de arrendamiento y facturas de consumo de electricidad para empadronar a inmigrantes en cuatro viviendas sin el consentimiento de los propietarios.

Además, la investigación policial ha logrado identificar a tres colaboradores y continúa abierta para detectar si esta persona hubiera podido incurrir también en la comisión de un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal o si hubiera nuevos casos, según ha informado la policía en nota de prensa.

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La investigación comenzó cuando el Ayuntamiento de Albacete puso en conocimiento de la Policía Nacional que habían detectado varios expedientes de empadronamiento en los que los mismos individuos, de forma reiterada, inscribían a ciudadanos extranjeros en domicilios de la localidad de Albacete, teniendo también dudas sobre la veracidad de los documentos aportados para dichas inscripciones.

Una vez analizados los expedientes, los agentes comprobaron que en todos ellos había un individuo en común que habría inscrito a 32 ciudadanos extranjeros en cuatro domicilios de la ciudad de Albacete, aportando contratos de arrendamiento y facturas de consumo de electricidad presuntamente falsas.

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Tras contactar con las personas que figuraban como arrendadores de los pisos, estos indicaron sorprendidos que no tenían contrato de alquiler alguno de sus inmuebles y que no había nadie inscrito salvo ellos en dichos domicilios. Del mismo modo, se solicitó a las comercializadoras de energía eléctrica que corroborasen la veracidad de las facturas aportadas en estos expedientes, resultando que también habían sido falsificadas.

El presunto autor de estos hechos, vecino de la localidad de Albacete, fue detenido y se pudo identificar también a tres de sus colaboradores. La investigación continúa abierta por si este mismo individuo pudiera haber incurrido en un presunto delito de favorecimiento de la inmigración ilegal o detectar, en colaboración con el Ayuntamiento de Albacete, la existencia de más casos similares.

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